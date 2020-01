Gli appuntamenti di oggi 15 gennaio in Campania

NAPOLI

*ore 9,00, ITIS Leonardo da Vinci – Presentazione del progetto “Un Cammino a colori” nato su iniziativa dell’Assessorato ai Giovani con delega alla Polizia Locale in collaborazione con la prefettura di Napoli e le Associazioni Forum Lex e Psicologi per i Popoli Campania. Interviene Alessandra Clemente assessore ai Giovani con delega alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale del Comune di Napoli.

*ore 9,30, Sede Cgil, Salone G.Federico – via Toledo 353 – Incontro promosso dalla Cgil “Contrastare le diseguaglianze, governare le trasformazioni: le nuove sfide per la rappresentanza sociale nei contesti urbani”. Presenti i segretari generali Cgil di Roma, Michele Azzola; Milano, Massimo Bonini; Napoli, Walter Schiavella; Torino, Enrica Valfrè, vicesindaco metropolitano di Milano, Arianna Censi, il vicesindaco di Napoli, Enrico Panini.

*ore 10,00, Ospedale del Mare, Sala conferenze Direzione – Presentazione delle misure messe in campo dalla Regione Campania e dall’Asl Napoli 1 Centro per il contrasto al fenomeno delle aggressioni ai danni del personale sanitario del servizio 118. Sarà presente il presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca.

*ore 10,00, Stazione Cc Capodimonte – L’Associazione Soroptimist dona all’Arma una valigetta portatile contenente un kit per permettere ai militari di registrare denunce vittime di violenza di genere.

*ore 11,00, Sala della Giunta – Comune – L’assessore all’Ambiente Raffaele Del Giudice presenta la campagna di comunicazione relativa alle attività in materia di impianti termici.



S.GIORGIO A CREMANO (NA)

*ore 10,00, Ex libreria Vesuvio Libri – Villa Bruno – Alla presenza del sindaco Giorgio Zinno e del vicesindaco Michele Carbone e delle associazioni di volontariato che si occupano di terza età per la firma di un protocollo d’intesa che prevede attività e sostegno sul tema dell’Invecchiamento Attivo.

AVELLINO

*ore 11,00, Sala Grasso – Palazzo Caracciolo – Provincia – Conferenza stampa per presentare l’iniziativa “Progettazione e gestione della Safety e Security degli eventi: oltre le circolari Gabrielli e Piantedosi”, promossa dalla Provincia di Avellino nell’ambito del servizio Assistenza e Supporto Tecnico Amministrativo ai Comuni.



BENEVENTO

*ore 10,30, Aula Magna -Università Giustino Fortunato – Quarto appuntamento su “Shoah, Chiesa, Ebrei”. Introduce Oriana Palusci direttore della Scuola di Mediazione Linguistica di Benevento.

FISCIANO (SA)

*ore 10,00, Sala del Senato accademico – Campus – Università studi di Salerno – edificio A1 – Piano II – L’Università di Salerno e il Centro di ricerca GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung) di Darmstadt (Germania), sottoscrivono l’accordo di collaborazione interistituzionale in scienze e tecnologie in ambito nucleare e di acceleratori di particelle. Presenti il rettore Vincenzo Loia per l’Università di Salerno e Paolo Giubellino, direttore Generale di FAIR.