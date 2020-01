GLI APPUNTAMENTI DI MERCOLEDI’ 22 GENNAIO IN CAMPANIA

NAPOLI

* ore 9,30, Sala conferenze – Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – piazza dei Martiri, 30 – Forum sui finanziamenti regionali per commercio ed artigianato; intervengono il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Napoli Vincenzo Moretta, l’assessore alle Attivita’ produttive della Regione Campania Antonio Marchiello ed il presidente di Sviluppo Campania Mario Mustilli.

* ore 11,00, Centro direzionale – isola G5 – Conferenza stampa, organizzata da Fdi, su “I motivi di una scelta per la Campania”; presenti Gabriella Peluso, dirigente nazionale di Fdi con delega alle politiche per il Sud, Giovanni Bianco, Nello Savoia, Andrea Santoro, Antonio Iannone.

* ore 11,00, Domus Ars, Via Santa Chiara, 10 – Conferenza stampa di presentazione della lista “Napoli con Ruotolo”. Introdurra’ il candidato civico alle elezioni suppletive del 23 febbraio 2020 per il Senato della Repubblica, Sandro Ruotolo.

* ore 11,00, Aula Magna – Universita’ Suor Orsola Benincasa – Presentazione del libro di Carmen Moscariello “Modigliani, l’anima dipinta”, in occasione del centenario della scomparsa dell’artista. *ore 11,00, Chiostro Santa Maria la Nova – Presentazione di “Itinerario d’arte lungo la Napoli nobilissima”, promosso dall’Associazione Arteggiando. Presenti il presidente Giovanna D’Amodio, ideatrice e direttore artistico della manifestazione.

* ore 11,30, Sala De Sanctis – Palazzo della Regione – via Santa Lucia – Firma del protocollo d’intesa tra la Regione e i Conservatori della Campania che sara’ illustrato dall’assessore all’Istruzione Lucia Fortini. Interverra’ il presidente Vincenzo De Luca.

* ore 12,00, sala della Giunta – Comune – Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris insieme all’assessore alla Scuola Annamaria Palmieri consegnera’ i due defribillatori alle scuole comunali “Ugo Palermo” e Villa Adele” sorteggiate a conclusione del progetto “Leggendo-crescendo – Esperienze di lettura nella scuola dell’Infanzia”.

* ore 16,30, Renaissance Hotel Mediterraneo – Via Ponte di Tappia, 25 – Dieci idee per il prossimo decennio di innovazione in Campania I progetti di Napoli Open Innovation, che festeggia i suoi primi dieci anni di attivita’. Intervengono Costantino Formica, Presidente Associazione NOI-Napoli Open Innovation e Valeria Fascione assessore alle Start-up, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania.

TORRE ANNUNZIATA (NA)

* ore 10,00, Villa Guarracino – via Prota, 81 – Presentazione del progetto ”Maximall Pompeii”. Annunciata presenza di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania; Paolo Negri, Ceo IrgenRe; Vincenzo Ascione, sindaco di Torre Annunziata; Davide Padoa, Ceo design international (studio di architettura che ha realizzato il

progetto); Luca Bianchi, direttore Svimez.

SOMMA VESUVIANA (NA)

* ore 10,30, II circolo didattico piazza Don Minzoni, 26 – Evento Plastic free destinato alle scuole. Presenti l’ad di Gori, Giovanni Paolo Marati e il sindaco Salvatore Di Sarno.

BENEVENTO

* ore 9,30, Aula Magna DEMM dell’Universita’ degli Studi del Sannio – Inaugurazione del corso di formazione sul tema della violenza domestica, di genere e contro le vittime vulnerabili, organizzato dalla Procura della Repubblica di Benevento, dall’Universita’ degli Studi del Sannio e dall’Universita’ Giustino Fortunato.

CASERTA

* ore 11,30, Sala Convegni dell’Isis G. Ferraris – via Francesco Petrarca, 73 – Conferenza stampa di presentazione del nuovo indirizzo di studi “Liceo del gusto Campano”. Testimonial l’attore Andy Luotto.

* ore 15,00, Belvedere di San Leucio – Premio Mario Diana 2020, che sara’ consegnato il forum del progetto Time to Dare. Sara’ premiata Alessandra Smerilli docente di economia politica alla Pontificia Facolta’ di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma.

SANTA MARIA LA FOSSA (CE)

* ore 17,30, Centro di educazione e documentazione ambientale sito in via vaticale snc – Convegno su “Il programma straordinario per l’adeguamento impiantistico-ambientale a supporto del comparto bufalino in Campania” organizzato nell’ambito del progetto “sos agri”.

SALERNO

* ore 10,30, Palazzo Natella, sede del ristorante McDonald’s, in via Roma 69/73 – Conferenza stampa di presentazione del secondo ciclo di “Divagazioni”, la rassegna promossa da “Salerno Vittoria Spazio Cultura”.

* ore 16,30, Mediterranea Hotel – via Generale Clark 54 – Salerno – Ultimo incontro, organizzato dalla Regione Campania, per la presentazione dei bandi regionali a fondo perduto per la crescita competitiva di artigiani, commercianti ed ambulanti. Presente il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

FISCIANO (SA)

* ore 9,30, Aula magna dell’universita’ di Salerno – Saranno presentati i tirocini teorico-didattici e pratici del Corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e dell’Educazione Psicomotoria. Presenti il rettore, Vincenzo Loia e Manuela Di Centa membro CIO e di Giunta Esecutiva del CONI. Head Staff Tirocinio Centro Universitario Sportivo di Salerno.

SCAFATI (SA)

* ore 17,00, Teatro San Pietro – L’Istituto comprensivo Samuele Falco organizza l’evento “La bellezza educhera’ il mondo” per i 500 anni di Raffaello.