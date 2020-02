GLI APPUNTAMENTI DI MARTEDI’ 4 FEBBRAIO IN CAMPANIA

NAPOLI

* ore 11,00, Citta’ metropolitana di Napoli Sala Cirillo, piazza Matteotti – L’isola di Procida presenta la sua candidatura a capitale italiana della cultura 2021.

* ore 14,00, Unione industriali- piazza dei Martiri, 58 – Incontro su “Lavorare in Est Europa: le Rappresentanze locali di Confindustria a sostegno delle imprese”. Intervengono il presidente Unione Industriali Napoli, Vito Grassi e Luca Serena, presidente di Confindustria Est Europa (“Il ruolo delle Rappresentanze Internazionali e le opportunita’ di business negli 11 paesi aderenti alla Federazione”).

* ore 15,30, Palazzo Regione – via Santa Lucia – I segretari generali di Cgil, Cisl, Uil ed il presidente di Confindustria Campania incontreranno il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca sulle crisi aziendali.

* ore 16,30, Palazzo Regione – Sala De Sanctis – via Santa Lucia -Conferenza stampa di presentazione del bando di concorso internazionale di progettazione in un unico grado per l’intervento di riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione del complesso di Santa Maria del Popolo degli Incurabili. Sara’ presente il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

* ore 16,30, Biblioteca Nazionale – piazza del Plebiscito, 1 – Presentazione del libro “Templari” di Elena Fontanella; Intervengono con l’autrice: Francesco Mercurio, direttore della Biblioteca ,Nicola Barbatelli storico dell’arte, Benedetto Migliaccio, presidente Accademia Filangieri/Della Porta.

* ore 16,30, Maschio Angioino nella sede della Fondazione Valenzi – Presentazione del libro di Mirella Serri “Gli irriducibili. I giovani ribelli che sfidarono Mussolini”.

BENEVENTO

* ore 10,00, Confindustria – piazza V. Colonna, 8 – Organizzato da Confindustria, nell’ambito del piano Export Sud II, una missione di incoming del settore agroalimentare con una delegazione di 22 buyer provenienti da tutto il mondo. Presenti il presidente Confindustria Benevento, Filippo Liverini e Antonio Affinita vice presidente Confindustria Benevento con delega all’Export.

GIFFONI VALLE PIANA (SA)

* ore 21,00, Sala Truffaut della Cittadella del Cinema – Prosegue la XII stagione di prosa di Giffoni Teatro in scena “Rosso Napoletano, quattro giornate d’amore” con Serena Autieri, Benedetto Casillo e Maria Del Monte.