GLI APPUNTAMENTI DI GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO IN CAMPANIA

NAPOLI

* ore 9, Complesso Monumentale Santa Maria la Nova – Finale della fase provinciale del “Premio Scuola Digitale 2019/20”. Presenti il consigliere metropolitano delegato alla scuola, Domenico Marrazzo, e Paola Giuliano dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania.

* ore 11.30, sala Giunta, Palazzo San Giacomo – L’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune Eleonora de Majo presentera’ alla stampa la V edizione di Innamo’rati/Innamora’ti di Napoli 2020, il programma di visite guidate gratuite da “ciceroni illustri” affiancati da guide turistiche abilitate che nella mattina di domenica 16 febbraio

faranno innamorare di Napoli cittadini e turisti.

* ore 11.30, sala stampa, Museo archeologico nazionale – Conferenza stampa di presentazione della 17esima edizione della Settimana della sostenibilita’ “La sobrieta’ felice. Soluzioni possibili per la crescita climatica”, organizzata dall’Associazione no profit Altrimondi. Intervengono il consigliere regionale, Antonio Marciano, e Rosario Elia, vicepresidente Associazione Altrimondi.

* ore 11.30, Circolo Rari Nantes, a Santa Lucia – Presentazione della formazione di pallanuoto della Cargomar Axa Rari Nantes Napoli, che sabato 8 debuttera’ nel campionato di serie C. Insieme ai vertici del Circolo, con il presidente Giorgio Improta, il tecnico Elios Marsili, i giocatori della prima squadra.

* ore 12, Caserma Zanzur, Guardia di finanza, via De Gasperi 4 – Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Trofeo “Napoli conCorre per la Legalita'”, una “gara nella gara” organizzata nell’ambito della Mezza Maratona cittadina dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Confesercenti Campania.

* ore 16.30, Metropolitana Piscinola – Manifestazione delle’Sardine’.

* ore 16.30, Villa Medusa, a Bagnoli – Manifestazione “Uno su 100 mila”: per cercare donatore per Gaja e Serena affette da aplasia midollare, di 12 e 17 anni, di Napoli e Pomigliano d’Arco, con persone che pesino piu’ di 50 chili e che abbiano un’eta’ compresa tra 18 e 35 anni da iscrivere nel registro dei donatori di midollo osseo; dalle 16,30 alle 19,30.

* ore 17.30, sede Pd Campania, via San Brigida 51 – Presentazione del libro di Andrea America “Con un po’ di sentimento”. Intervengono Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, e Andrea Orlando, vicesegretario del Partito Democratico.

POZZUOLI (NAPOLI)

* ore 17, Sala comunale, Palazzo Migliaresi, Rione Terra – Presentazione del progetto “ConcertAzione” rivolto all’ambito sociale flegreo e finanziato dal Programma Operativo Regionale per la realizzazione di “Intese Territoriali di Inclusione Attiva” (ITIA). Interverranno Sergio D’Angelo, presidente del Consorzio Gesco, Nunzio Nicola Costagliola della Gesfor, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e l’assessore Fortini.

CASERTA

* ore 16, Sala convegni, Camera di Commercio, via Roma 75 – Incontro su “Garanzia giovani: si riparte. 84 milioni per l’avvio della fase II”; intervengono il presidente Camera di Commercio, Tommaso De Simone, il sindaco Carlo Marino, l’assessore regionale al Lavoro, Sonia Palmeri, il responsabile Centro per l’impiego di Caserta, Lorenzo Gentile, il rettore Universita’ degli studi Popolari di Milano e Accademia Auge, Giuseppe Catapano.

FISCIANO (SALERNO)

* ore 9, Campus, aula magna, Universita’ Salerno – Ospite della sessione mattutina di UnisaOrienta sara’ Umberto Guidoni, il primo astronauta europeo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Nella sessione pomeridiana, alle 14.30, presentazione dell’esperienza di una delle Start-up UNISA finaliste alla competizione StartCup Campania 2020.