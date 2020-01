GLI APPUNTAMENTI DI GIOVEDI’ 30 GENNAIO IN CAMPANIA

NAPOLI

* ore 9.15, Centro congressi Terminal – Diretta della 29esima edizione di Telefisco del Sole 24 Ore, convegno annuale dedicato alle novita’ fiscali; per l’occasione sono state attivate oltre 170 sedi in tutta Italia per seguire l’avvenimento. A Napoli si potra’ seguire ‘avvenimento in diretta al Centro congressi Terminal.

* ore 10, Polo Tecnologico Aerospaziale Fabbrica dell’Innovazione, via Emanuele Gianturco 31 – Francesco Profumo, presidente della Compagnia di Sanpaolo e gia’ ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca nonche’ presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), visitera’ la sede del Polo Tecnologico Aerospaziale Fabbrica dell’Innovazione.

* ore 10, Ufficio della presidenza, Corte di Appello – Conferenza stampa di Giuseppe De Carolis di Prossedi presidente della Corte di Appello di Napoli, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 della Corte di Appello di Napoli. Sara’ presente il procuratore generale della Corte di Appello di Napoli, Luigi Riello.

* ore 10.45, piazza Bovio – Manifestazione in ricordo delle famiglie Procaccia, Pacifici e Molco, organizzata dalla Comunita’ ebraica di Napoli. Alle 11,45 in via Luciana Pacifici.

* ore 11, via Filangieri, angolo via dei Mille – Il sindaco Luigi de Magistris e l’assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente intervengono alla cerimonia di intitolazione di “Largo Luisa Conte”. Partecipano la nipote e direttrice del Teatro Sannazaro Lara Sansone e il direttore organizzativo Sasa’ Venorio e numerosi artisti a lei legati.

* ore 11, Teatro Mediterraneo, Sala Italia, Mostra d’Oltremare – Conferenza stampa di presentazione della 47esima edizione “Nauticsud” salone internazionale della nautica. Presenti il presidente Mostra d’Oltremare, Remo Minopoli, il presidente dell’Afina (Associazione filiera italiana della nautica), Gennaro Amato, il presidente Camera Commercio Napoli e Ciro Fiola.

* ore 15, Unione industriali, piazza dei Martiri 58 – Incontro su “L’offerta Cdp per le imprese”; intervengono il presidente dell’Unione industriali di Napoli, Vito Grassi e il responsabile Cdp Imprese, Nunzio Tartaglia.

* ore 16, Villa Doria d’Angri, Universita’ degli Studi Parthenope, via Francesco Petrarca 80 – Presentazione dell’Associazione Ex dipendenti dell’Agenzia regionale protezione ambientale – Arpac. Insieme ai promotori dell’associazione interverranno il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonacitavola, gli ex presidenti Stefano Caldoro e Andrea Losco.

* ore 16.30, Auditorium, Instituto Cervantes, via Nazario Sauro 23 – Marta Sanz inaugura il programma il programma culturale 2020 dell’Instituto Cervantes. Presente anche l’ispanista e traduttore Marco Ottaiano.

* ore 17, Pan, via dei Mille, 60 – Presentazione del libro del medico, omeopata e omotossicologo Vincenzo D. Esposito, “L’uomo elettromagnetico”.

* ore 17.30, Salone di Gallerie d’Italia, Palazzo Zevallos Stigliano, via Toledo 185 – Inaugurazione del ciclo di conferenze mensili “Un architetto, un’opera” a cura dell’architetto Leonardo Di Mauro presidente dell’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Napoli, su “Domenico Antonio Vaccaro- La Concezione a Montecalvario”.

* ore 18.30, Palazzo San Teodoro, Riviera di Chiaia 281 – Convegno “Ipotesi e tecniche applicative di Art bonus e mecenatismo culturale” promosso dall’associazione “Mecenati per l’arte, per il cinema, per lo sport” (MACS); intervengono Giovanni Lombardi, presidente di Techno, il fondatore dell’Associazione MACS,; Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico Paestum; Sylvain Bellenger direttore Museo e Real bosco di Capodimonte.

AVELLINO

* ore 18.30, Circolo del Nuoto – Lo scrittore Maurizio de Giovanni presenta “Nozze”, il decimo episodio della saga de “I Bastardi di Pizzofalcone”.

AVERSA (CASERTA)

* ore 20, Hotel del Sole, piazza Mazzini 27 – Presentazione del libro “Breve trattato sul lecchino”, di Antimo Cesaro Prof. di Scienza e Filosofia Politica e Teoria del Linguaggio Politico Universita’ degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Introduce Gianluca Cioffi, presidente Rotary Club Aversa Terra Normanna, partecipa

e dialoga con l’autore l’avvocato Carlo Maria Palmiero.

SALERNO

* ore 16.45, Banca Sella Lab, corso Giuseppe Garibaldi 203 – Incontro per conoscere le opportunita’ del crowdfunding, nuovo strumento di finanza alternativa, nell’immobiliare.