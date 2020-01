GLI APPUNTAMENTI DI GIOVEDI’ 23 GENNAIO IN CAMPANIA

NAPOLI

* ore 9,00, Sala Convegni dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, Piazza dei Martiri, 30 – Convegno “Le novita’ fiscali del 2020: Legge di Bilancio, DL fiscale collegato, Dl Milleproroghe” organizzato dall’Associazione Nazionale Dottori Commercialisti (Andoc) – Accademia di Napoli. Conclude Renato Polise, segretario Andoc – Accademia di Napoli. Il convegno e’ organizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

* ore 11,00, Dipartimento Scienze sociali – vico Monte della Pieta’ – XII convegno nazionale dell’Associazione italiana di sociologia in dialogo: algoritmo, cervello, valutazione”, alle 14.30 aula Magna storica Universita’ Federico II intervengono il rettore Arturo De Vivo e il sindaco Luigi de Magistris; alle 15 sessione plenaria. Conclude il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

* ore 11,30, Teatro Trianon-Viviani – piazza Calenda, 9 – Conferenza stampa di presentazione di Guida bene a Forcella, progetto di educazione stradale e diffusione della cultura della legalita’, promosso dalla direzione generale territoriale del Sud del Mit; intervengono il direttore artistico Marisa Laurito e madrina del progetto e Pasquale D’Anzi direttore generale territoriale del Sud del Mit.

* ore 11,30, Sala della Giunta – Comune – L’assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora de Majo, presenta alla stampa l’evento finale per le celebrazioni del Centenario dell’Associazione Alessandro Scarlatti: “Altri 100!” in programma il 1 febbraio. Interverranno Oreste de Divitiis presidente Associazione Alessandro Scarlatti ed il Maestro Tommaso Rossi, direttore artistico Associazione Alessandro Scarlatti.

* ore 15,00, Stadio Landieri a Scampia – Il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora sara’ nel Rione Scampia in visita allo stadio Landieri, al parco “Corto Maltese”, alla scuola calcio “Arci Scampia”, alla piscina comunale “M. Galante e al centro sportivo “Gianni Maddaloni”; Alle 18 sara’ in visita al PalaRea di Arzano (NA).

* ore 16,00, Sala Rari – Biblioteca Nazionale – Presentazione del libro “Serate futuriste. Gli strepitosi vagiti dello spettacolo d’avanguardia italiano”. Intervengono l’autore Mario Musella e Raffaele Albo (Diana Edizioni)

* ore 18,00, Fondazione Premio Napoli – Palazzo Reale – Presentazione del libro di Renato Cantore “Dalla Terra alla Luna”; intervengono con l’autore, il presidente della Fondazione Premio Napoli, Domenico Ciruzzi, Massimo Capaccioli professore emerito di Astrofisica e Geo Nocchetti.

* ore 19,30, Camera di Commercio – salone della Borsa valori e contrattazioni – piazza Bovio – Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola e il decano Viktor Hamotskyi e il segretario generale del Corpo consolare di Napoli Mariano Bruno intervengono alla serata inaugurale corpo consolare.

* ore 20,00, Gallerie Principe di Napoli e Umberto I – Riprendono le uscite del camper della salute della Fondazione Evangelica Betania per la distribuzione di kit per l’igiene personale ai senza fissa dimora della citta’ di Napoli. I volontari delle chiese evangeliche napoletane porteranno conforto ai clochard che si trovano presso la “Galleria Principe” e la “Galleria Umberto I”.



QUARTO (NA)

* ore 15,00, via Plinio II Vecchio 14/A – Presentazione della Cittadella dell’Inclusione, progetto della Fondazione Regina Pacis. Intervengono il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, il presidente della Fondazione con il Sud e dell’impresa sociale con i bambini, Carlo Borgomeo, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. Annunciata la partecipazione del presidente della Camera Roberto Fico.

NOLA (NA)

* ore 18,00, Azienda “Sapori di Napoli” – via Nazionale delle Puglie – Conferenza stampa per ufficializzare la presenza dell’azienda e dell’ Accademia Nazionale Pizza DOC alla 13esima edizione di Casa Sanremo – La casa del Festival, l’hospitality ufficiale della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

SORRENTO (NA)

* ore 18,30, Cattedrale – via Santa Maria della Pieta’, 46 – Messa celebrativa del “Salvemini 2020”, 50 anniversario della Fondazione del liceo scientifico statale Gaetano Salvemini al servizio dei giovani della Penisola Sorrentina e dell’Isola di Capri.

BENEVENTO

* ore 10,00, Confindustria – Conferenza stampa della nota congiunturale “Dove va l’economia Sannita – nota di aggiornamento 23 gennaio 2020” a cura del Centro studi Confindustria Benevento.

* ore 10,00, UniFortunato – Primo appuntamento dedicato a “L’automotivazione” ciclo di seminari organizzato dall’UniFortunato, caratterizzato da cinque appuntamenti, che si concludera’ il 20 maggio.

CASERTA

* ore 15,30, Confindustria – via Roma – Presentazione di “Resto al Sud” iniziativa Invitalia; intervengono il presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Caserta, Angela Casale, del presidente dei Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Caserta, Marco Durazzano e il responsabile aree politiche regionali e coesione territoriale di Confindustria, Francesco Ungaro.