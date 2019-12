GLI APPUNTAMENTI DI GIOVEDI’ 19 DICEMBRE IN CAMPANIA

NAPOLI

* ore 10, via Verdi 35 – Il Consiglio comunale di Napoli si riunira’ in via Verdi alle ore 10.00. Nell’ora precedente si svolgera’ il Question Time.

* ore 11, Saletta dei Capigruppo al primo piano interrato della sede del Consiglio Regionale della Campania – Il presidente del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, Antonio Arzillo, i consiglieri regionali di FdI, Michele Schiano e Alberico Gambino, il dirigente nazionale di “Sud Protagonista/FdI”, Salvatore Ronghi, il coordinatore regionale di FdI, Gimmi Cangiano, la Presidente dell’associazione “La Bottega dei piccoli pensieri”, Mariolina Trapanese, terranno una conferenza stampa sul tema del riutilizzo dei beni confiscati con il coinvolgimento di persone con

disabilita’ e di utenti dell’area penale.

* ore 11, Emeroteca-Biblioteca Tucci presso il Palazzo delle Poste – Una mostra di giornali e riviste sui quali apparvero gli articoli di Giovanni Ansaldo e una sala a lui intestata, contenente la libreria che si fece costruire quando arrivo’ a Napoli per dirigere “Il Mattino”, saranno inaugurate nella sede dell’Emeroteca-Biblioteca Tucci presso il Palazzo delle Poste. A ricordare il giornalista-scrittore a cinquant’anni dalla sua scomparsa saranno Ermanno Corsi, Ernesto Mazzetti e Francesco Palmieri.

* ore 11.30, Sala “Caduti di Nassiriya”, Consiglio Regionale della Campania – Si terra’ l’iniziativa “Facciamo un pacco alla camorra”, promossa dalla Commissione speciale Anticamorra e Beni confiscati e dalla Presidenza del Consiglio regionale della Campania. Sono previsti i saluti istituzionali della presidente del Consiglio regionale, Rosetta D’Amelio, e gli interventi del Presidente della Commissione speciale Anticamorra e Beni confiscati, Carmine Mocerino, della Vice Presidente Enza Amato, del Segretario Vincenzo Viglione e del Presidente del Consorzio NCO, Simmaco Perillo.

AVELLINO

*ore 10, in via Tagliamento sarà inaugurato il campo scuola CONI,

ristrutturato con finanziamenti regionali per l’Universiade.

Interverrà il Presidente Vincenzo De Luca.

Nella stessa giornata, alle ore 12, il presidente Vincenzo De Luca

sarà a Marigliano per l’inaugurazione del Parco della Pace

realizzato con fondi regionali, presso il santuario dei Francescani.

A seguire, sempre a Marigliano, saranno inaugurati i lavori di messa

in sicurezza di Via Veneto e Via 11 settembre.

AVELLINO

* ore 18, Circolo della Stampa di corso Vittorio Emanuele II, 6 – Conferenza stampa di presentazione del senatore Ugo Grassi, ex M5S passato con il gruppo della Lega la settimana scorsa. All’incontro con i giornalisti parteciperanno anche i coordinatori regionali della Lega Nicola Molteni e provinciale irpino Pasquale Pepe.