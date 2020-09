Gli appuntamenti di domani in Campania

NAPOLI Centro Congressi della Stazione Marittima – ore 9:30 Assemblea Pubblica di Assoporti, l’associazione dei porti italiani. La crescita sostenibile dei porti italiani il titolo del dibattito incentrato sullo sviluppo sostenibile, con un focus sugli investimenti in nuove infrastrutture logistiche e sull’innovazione tecnologica quali strumenti di crescita dell’economia portuale. Un momento di confronto che sarà chiuso da un intervento di Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e cui parteciperanno tra gli altri Giovanni Pettorino ammiraglio Ispettore Capo (CP) comandante generale del Corpo delle capitanerie di Porto; Pietro Spirito – presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Pietro; Giuseppe Vella – ammiraglio ispettore (CP); Umberto Masucci – presidente The International Propeller Clubs; Roberto Traversi – Sottosegretario di Stato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Daniele Rossi – Presidente di Assoporti; Marcello Minenna – direttore Generale Agenzie delle Dogane e dei Monopoli e numerosi presidenti dei porti italiani. Alle 10, sulla piattaforma streaming WebEX e in diretta sulla pagina Facebook dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, si svolgerà il convegno Innovazione e digitalizzazione nel settore dello shipping. Propulsione efficiente, celle a combustibile, gas naturale liquefatto, digitalizzazione, cyber security, La comprensione dei meccanismi degli eventi meteorologici estremi è la base della progettazione e della gestione dei mezzi navali e delle infrastrutture portuali: questo il focus alle 14, in streaming, del seminario “Tempeste estreme”. Aspetti tecnici, gestionali ed assicurativi organizzato da dciv e Atena. In contemporanea, si svolgerà il workshop “Linking economic potential and marine ecosystem health for sustainable development through marine spatial planning” organizzato da OCSE e Stazione Zoologica Anton Dohrn.



2) Salone Federico – Cgil – via Toledo, 353 – ore 17:00 Incontro su “Pane, pace e lavoro. La Napoli del dopoguerra, la Napoli di oggi”, promosso dalla Camera del lavoro metropolitana di Napoli, dall’Anpi e dall’Istituto campano per la storia della Resistenza. Interventi di Guido D’Agostino, dell’Icsr, Luigi Marino, presidente Anpi Napoli e Walter Schiavella, segretario generale Cgil Napoli.



3) BENEVENTO – stadio Vigorito – ore 18:00 Calcio: serie A; recupero prima giornata – Benevento-Inter



4) NAPOLI – Cortile delle Statue dell’Università di Napoli Federico II – via Paladino 39 – ore 20:30 Conclusione del Festival UniMusic 2020, ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II, “Omaggio a Beethoven” nei 250 anni dalla nascita.



5) NAPOLI – Libreria IoCiSto – via Domenico Cimarosa, 20 – ore 18:00 Gino Giaculli presenta “La pelle dal mare” (Lastaria). Intervengono Antonio Bassolino, Fulvio Bufi, Titti Marrone, Federico Monga



6) NAPOLI – piazza Bovio, 33 – ore 11:00 Riapertura The Spark Creative Hub, il centro polifunzionale dedicato al mondo del design; della fabbricazione digitale; della musica; nell’occasione conferenza stampa dall’architetto e designer Michela Musto, ideatrice del progetto The Spark, insieme con Rosario Bianco, founder Rogiosi Editore; Ramon Rispoli, professore associato di design al DiARC (Dipartimento di Architettura) dell’Università degli studi di Napoli Federico II; Alex Giordano, docente di Innovazione Sociale e Trasformazione Digitale dell’Università Federico II di Napoli e direttore scientifico del programma di Ricerca/Azione Societing 4.0; e Carla Langella, professore associato di Disegno Industriale, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.