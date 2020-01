Ma nui vulimm ‘a pizza cu ‘a pummarola ncoppa, perchè la pizza non è amore è sentimento.

“Pizza, pasta e mandolino” è come ironicamente gli stranieri rappresentano l’Italia e forse tutti torti non hanno. La pizza è in effetti il piatto simbolo del nostro paese come anche il più amato, insieme alla pasta, e ha quindi diritto a un momento di celebrazione tutto suo: qui a casa nostra la festeggiamo il 17 Gennaio con la Giornata Mondiale della Pizza, ma anche oltremare le dedicano il 9 febbaio con il National Pizza Day.

A prescindere dall’occasione di consumo, l’imperativo della pizza risulta sempre più quello della qualità di materie prime e impasto, in linea con la più generale tendenza a un’alimentazione equilibrata e all’uso di prodotti tracciabili.

Sempre più tante le pizzerie, che hanno sposato questa filosofia di vita.

Buona Giornata Mondiale della Pizza.

Curiosità: Sant’ Antonio Abate che si festeggia oggi è il signore del fuoco, degli animali e grande taumaturgo, protettore fornai e dei pizzaioli, che pongono la sua statuetta sopra il forno a legna.

Mariafrancesca Gargiulo