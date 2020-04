Giochiamo con la pasta di sale: un modo economico ed intelligente per tenere impegnati i bambini “prigionieri” in casa

Coi bambini chiusi in casa, per impedire loro di stare tutto il tempo davanti alla Televisione o ad un computer è importante tenerli impegnati con giochi alternativi. Quello che proponiamo è la classica pasta di sale. Facile da preparare, economica, diciamo che sporca un po’ ma neanche troppo. Con la pasta di sale i bambini potranno fare le loro piccole statuette, e divertirsi a colorarle. Un modo intelligente e sicuro per tenerli impegnati,

Questa la “ricetta”.

Ingredienti

1 tazza di sale fino

2 tazze di farina

1 tazza d’acqua tiepida

Preparazione:

1. Mescolare prima gli ingredienti secchi.

2. Aggiungere acqua impastando bene fino a che non si ottiene un composto omogeneo, se necessario potete aggiungere un po’ più di farina o di acqua a seconda che sia troppo morbida e appiccicosa o invece secca.

3. A questo punto potete colorare la pasta di sale con ingredienti naturali: curcuma, cacao, caffè o i coloranti alimentari. L’alternativa è colorare i lavoretti che avete realizzato una volta ultimati con dei colori acrilico o acquarelli.

La pasta di sale necessità un’asciugatura di 24 ore o in alternativa va cotta in forno a 120°; il tempo di cottura varia a seconda della grandezza dei lavoretti.