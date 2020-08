Gigione Maresca: “Riflessione di un sorrentino doc!”

Sono contro le rendite di posizione e contro la politica delle poltrone e delle deleghe eterne.

Essere contro, chi ha portato i pacchi della spesa-ricatto, i buoni a pioggia e a nominativo preferenziale, significa scegliere alternative serie e democratiche.

La scelta è orientata verso persone e candidati onesti fuori dal sistema di potere.

Sono contro gli sprechi di denaro di questi anni. Leggere bilanci di alcuni enti, con voci di spesa discutibili e poco chiari, mi fanno pensare al sostegno morale e civico di forze nuove per attuare un radicale cambiamento.

Sono contro chi ricatta il cittadino su preferenze personali, perchè ha chiesto aiuto all’amministratore di turno nel momento del bisogno.

Sono contro chi è stato assente nel periodo COVID ed oggi porta i santini in giro per Sorrento.

Tante idee e troppi doppioni. Capacità di sintesi di proposta politica a livello elementare.

Comunicazione personale e istituzionale zero.

Liste fotocopia con programmi e messaggi istituzionali senza proposte fattibili e concrete, dirette al bene comune dei cittadini e al miglioramento della società sorrentina oggi al collasso. Territorio ferito e abbandonato.

In questo periodo, tutti propongono il bello, l’innovazione, il senso di aggregazione, dimenticando differenze sociali e progetto serio di comunità a misura di famiglia per il sostegno di un futuro roseo possibile.

Fonte Gigione Maresca