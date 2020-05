Galli ci riprova ed attacca nuovamente Ascierto

Galli non ci sta. Nnon gli va proprio giù la storia che a Napoli siano stati i primi ad individuare una cura valida per il Covid19. Una cura, quella indicata dal prof. Ascierto, che non cura la malattia, ma alcuni aspetti della stessa.

A distanza di due mesi dal celebre (e vergognoso) scontro con professore napoletano, è tornato a parare di questa storia. Lo ha fatto in una intervista a Il Riformista.

“L’uso dei farmaci come il famoso Tocilizumab dà buoni risultati – riconosce Galli nell’intervista a Tpi.it – in determinati pazienti è utile a far superare la fase peggiore. Attenzione, però, perché agisce su un sistema immunitario spesso già malridotto e in alcuni di questi pazienti ha effetti collaterali imponenti, soprattutto un possibile danno da infezioni intercorrenti. Rischiano di non morire di Covid ma di altro“.

Da queste considerazioni l’inizio delle frizioni con il collega napoletano. “Perché ero molto irritato con lui? Perché questa terapia non può essere spacciata come il toccasana che va bene per tutti e salva le persone. Se lo si dà in maniera indiscriminata provoca più guai che vantaggi. Ascierto aveva trattato la bellezza di due casi e già tirava conclusioni, altri medici attraverso contatti continui da vari ospedali in Lombardia e non solo, si consultavano tutte le sere condividendo le perplessità oltre che i possibili successi di questa terapia”.

Galli insiste. Falsando la realtà delle cose. Acierto non aveva mai detto che il Tocilizumab fosse il toccasana per tutto il Covid19. E non ha mai detto di essere stato il primo ad utilizzarlo. Ha sempre detto che era utilizzato anche in Cina. Ne facevano uso anche in Lombardia? Perché non l’hanno detto prima? Detto questo i fatti sono semplici: sul farmaco anti-artrite tocilizumab, sperimentato anche in Cina, dopo i risultati incoraggianti ottenuti al Cotugno a metà marzo, l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha avviato la sperimentazione scientifica, con Napoli e Modena capofila. E questo a distanza di un paio di mesi brucia terribilmente.