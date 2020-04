Fontana risponde a De Luca. Ma mostra di non aver capito nulla

Fontana risponde al governatore campano De Luca: “Caro governatore – scrive su Fb – sappia che qualunque cosa accada noi non chiuderemo mai la porta ai 160 mila italiani, tra cui circa 14 mila campani, che ogni anno scelgono di venire in Lombardia per farsi curare”.

Parole senza senso, che mostrano come non si capisce il problema. In Campania, sia detto chiaramente, non c’è chiusura verso i lombardi. Al di là dei cori da stadio (che per altro non partono dai settori di tifosi campani), non c’è alcuna preclusione. Ma qui il discorso è diverso. In Campania, inutile prenderci in giro, il sistema sanitario è decisamente inferiore. Non si può correre il rischio di aprire un focolaio. In questo momento non ci sono le condizioni, soprattutto in Lombardia, per ripartire. E’ chiaro che se si riapre in maniera incontrollata chi ha il dovere di tutelare la salute dei campani deve fare qualcosa.

Di base c’è che il Lombardia, per superficialità, supponenza o Dio solo sa cosa, si sono commessi errori clamorosi. Pagati a prezzo altissimo dai lombardi, sia ben chiaro. Errori commessi magari proprio per non fermare l’economia. Ma che hanno portato danni pazzeschi, anche dal punto di vista economico. Se la Lombardia vuole ripartire da sola in Campania bisogna tutelarsi.

Ecco, possiamo accettare tutto. Non l’idea di essere razzisti.