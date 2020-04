Famiglie per il lockdown : da Banfi a Modern Family

In settimane nelle quali la vita (24 ore su 24) in famiglia è d’obbligo, il piccolo schermo ci offre, tra canali generalisti e piattaforme, decine di occasioni per scoprire o riscoprire fra serie, show e docureality, famiglie ‘vintage’, reali, allargate, unite, disfunzionali, caotiche, comiche e persino inquietanti, con cui distrarsi o emozionarsi. Senza dimenticare le innumerevoli variazioni noir di quelle criminali, da I Soprano a Gomorra, da Suburra a Narcos o ZeroZeroZero, riporta l’Ansa.

La Rai mette a disposizione su Rai Play tanti propri ‘classici’ sul tema, a cominciare dalle sei puntate de La famiglia Benvenuti (1968) con Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri e l’allora bambino Giusva Fioravanti (tornato anni dopo in cronaca per i crimini come terrorista). Restando sulla commedia, si possono rivedere, fra le altre, Un medico in famiglia (di cui proprio Lino Banfi aveva chiesto repliche sul servizio pubblico); i picchi musicali di Tutti pazzi per amore; i viaggi negli anni di Raccontami e Questo nostro amore; le trame intime e pubbliche degli industriali di Una grande famiglia. Non mancano anche riflessi di realtà difficili, da I Nicotera (1972) su una famiglia siciliana emigrata al nord a La mafia uccide solo d’estate, su una famiglia nella Palermo di fine anni ’70 – inizio anni ’80.

Tanti evergreen anche su Mediaset Play, da una maestosa Virna Lisi nelle varie stagioni di Caterina e le sue figlie alla ‘regina’ delle sitcom italiane Casa Vianello. Ma anche, fra le altre, I Cesaroni guidati dalla coppia Claudio Amendola – Elena Sofia Ricci; Un Ciclone in famiglia con Massimo Boldi e Due imbroglioni e mezzo con Sabrina Ferilli e Claudio Bisio. Le famiglie, nel senso più ampio del termine, non fanno che moltiplicarsi su canali satellitari, digitali (tra programmazione e on demand) e piattaforme.

Fra le tante su Sky, ci sono i discografici tendenti al crimine di Empire (Foxlife). Sta andando in onda l’ultima stagione, l’11/a, della sitcom, tra genitori figli, cugini, nonni e zii, ‘acchiappa premi’ (ha vinto 22 Emmy) e pubblico, Modern Family (Fox). C’è la dramedy tra passato e presente, figli naturali e adottati, This is us, con Milo Ventimiglia e Mandy Moore. Si rinnovano i guai combinati dal nucleo disfunzionale di Shameless (Premium Stories). Si torna agli anni ’80 con The Goldbergs (Italia 2). Da non perdere il confronto a colpi di battute e bravura di Mom, fra mamma (Alison Janney) e figlia (Anna Faris), entrambe con un passato di dipendenze. Complotti, traumi e sorprese si mescolano nei giochi di potere di Succession, su una famiglia proprietaria di vari media che ricorda i Murdoch, mentre in I Durrell (LaF) si ripercorre il periodo, vissuto dall’esploratore, naturalista, autore e conduttore Gerald Durrell, con la sua famiglia anticonvenzionale, sull’isola di Corfù a metà anni ’30. Un posto d’onore ce l’hanno sempre le disavventure della famiglia animata più amata, I Simpson.

Anche chi preferisce show e docureality ha da scegliere: dalle sfide in cucina di Family Food Fight agli incontri di realtà diverse in (S)Cambio casa (Sky Uno); dalle quasi consuocere di Chi veste la sposa (Lei) al racconto delle Grandi famiglie del vino (Gambero rosso) .

Su Netflix, fra le le altre, chi ama le famiglie reali può appassionarsi a The Crown e divertirsi con la soap comica The Windsors. Crime e commedia si mescolano nel racconto di tre mamme piene di debiti che decidono di ‘arrotondare’ dandosi a rapine e spacci vari in Good Girls. Strada simile ma più dark in Ozark, con il consulente finanziario Marty Byrde (Jason Bateman), moglie (una straordinaria Laura Linney) e figli adolescenti sempre più invischiati con i cartelli della droga messicani. Decisamente più tranquille, al di là dei problemi quotidiani, le famiglie in comedy di Workin’ moms e The Letdown. Il produttore afroamericano Kenya Barris ironizza sulla sua vita agiata con moglie (Rashida Jones) e figli in BlackAf. Ashton Kutcher e Debra Winger sono tra i membri dei disfunzionali Bennett in The Ranch, arrivata all’ultima stagione. Si vira sul thriller con ‘l’estranea’ che sconvolge la famiglia apparentemente serena di The Stranger. Più abituale, il mix di dramma e commedia di Chesapeake Shores; si aggiungono misteri e segreti in Greenleaf, prodotta da Oprah Winfrey. Tra i nuovi classici si può ritrovare Una mamma per amica (miniserie revival compresa).

Spazio alle famiglie anche su Amazon Prime, con produzioni originali come The Romanoffs, sulla famiglia reale russa, o Crisi in sei scene di Woody Allen, e la possibilità di rivedere successi globali come Downton Abbey.