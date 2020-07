Ecco perché è una follia pensare di fare dell’Europa una nazione

L’unione Europea non sarà mai una nazione. Per altro non era stata pensata così dai Padri fondatori che non a caso parlavano di Mercato Comune Europeo. Una nazione ha un presupposto: un popolo. Non esiste il popolo europeo. Facciamo talvolta fatica a vedere il popolo italiano. L’Italia è nazione da poco più di un secolo e mezzo. Ha una lunga storia di rivalità e di guerre tra Comuni. Un napoletano è diverso da un milanese sotto molti punti di vista, non ci sono dubbi. Ma un DNA comune bene o male lo abbiamo.

L’Europa è un coacervo di popolazioni che sono diversissime tra loro. Che hanno un modo di approcciare la vita che è completamente differente. E lo si vede in tutte le occasioni. Possiamo, dobbiamo, avere rapporti di buon vicinato per motivi economici. L’idea di un mercato comune è da questo punto di vista vincente. Ma pensare di andare oltre è utopistico, dannoso.

Una nazione non la si crea sulla carta. Una nazione è fatta da un territorio, da un governo e soprattutto da un popolo. L’Europa ha un territorio. Ma non ha un governo, per tutta evidenza. E non ha un popolo, nella maniera assoluta. Italiani, spagnoli, greci, in parte anche francesi, diciamo i popoli che affacciano sul mediterraneo hanno un certo modo di vivere che è completamente diverso dai popoli del nord.

Perché olandesi e scandinavi non vogliono aiutare i popoli del Sud Europa colpiti dalla pandemia? Non è cattiveria, è un diverso modo di pensare, di vivere. Noi siamo fondamentalmente per “Dimane penzo ê diebbete, stasera só’ nu rre”. Loro la pensano in modo diverso. Loro in linea di principio non fanno debiti. Loro sono formiche, noi siamo cicale. Un po’ ci invidiano, sia ben chiaro. Ma è ovvio che non sopportano l’idea di dare i loro soldi per alimentare i nostri vizi.

L’Europa non sarà mai una nazione, perché non ha un popolo.