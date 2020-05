Emiliano (Governatore Puglia): De Luca ha ragione, la pensiamo tutti come lui

“De Luca ha fatto le stesse cose che stiamo facendo noi” e “non c’era niente da firmare, la sua era una posizione politica non particolarmente diversa dalle altre”. Lo ha spiegato il governatore pugliese Michele Emiliano intervenendo a 24 Mattino su Radio 24 sulla presa di posizione del presidente della Regione Campania in merito al provvedimento nazionale di riapertura delle attività. De Luca “non era d’accordo su un punto: pretendeva, giustamente, che il governo centrale dicesse se c’erano le condizioni epidemiologiche per riaprire ma siccome il governo ha chiesto alla Regioni di fare l’esame di questa situazione in loco, la decisione alla fine è in corresponsabilità e De Luca pretendeva invece di saperlo dal ministero della Salute. L’unico screzio è stato questo ma del tutto irrilevante nel contesto generale, molto enfatizzato”.