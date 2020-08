Emergenza Covid 19 in Italia del 15/08/2020

Dopo i 574 nuovi casi da Coronavirus registrati ieri, oggi in Italia i contagi segnalati sono +629, anche se a questi vanno sottratti 15 casi. La Regione Piemonte infatti comunica che dei 47 nuovi casi positivi, 15 sono diagnosi del 13 agosto inserite in ritardo a causa di un guasto tecnico che ha riguardato la Piattaforma Covid-19 Regione Piemonte. In tutto, i contagi da Covid-19 registrati dall’inizio del monitoraggio hanno raggiunto quota 253.438. La Regione dove si registrano più casi è il Veneto, con +120. Per quanto riguarda le vittime, invece, la Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno segnalato nel consueto bollettino altri +158 decessi, tuttavia 154 di questi sono avvenuti in marzo, aprile e maggio, nella Ausl di Parma, e finora non conteggiati. Le vittime nelle ultime 24 ore sono quindi +4. Ieri, le nuove vittime erano state 3, mentre due giorni fa 6. Il totale delle morti legate al virus sale quindi a 35.392. Lo riporta Open.