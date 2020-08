Emergenza Covid 19: Bilancio nazionale del 21/8/2020

Aumentano ancora i nuovi casi persone positive al coronavirus nel nostro Paese: oggi si contano 947 casi di contagio da Covid-19 in più, ieri erano stati 845 i nuovi positivi e 6 i morti. I casi totali salgono quindi a 257.065. In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno di ieri. Lo ha comunicato il ministero della Salute.

Nelle ultime 24 sono morte altre 9 persone a causa del coronaviurs, riporta ancora il ministero. Il bilancio sale così a 35.427 vittime. Sono 69 persone le persone ricoverate in terapia intensiva, una in più di ieri.

Le regioni più colpite sono Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116), e solo due regioni, Basilicata e Valle d’Aosta, registrano zero contagi nelle 24 ore. Segnalano vittime Lombardia (6), Veneto (2) e Lazio (1).

In generale nel Paese la curva continua a salire e nell’ultimo mese si registra un preoccupante +141%: lo sottolinea la Fondazione Gimbe. Il numero dei nuovi casi di oggi, in costante aumento ormai da giorni, è il più alto dal 14 maggio, oltre tre mesi fa: allora furono 992, oggi 947. Il 15 maggio poi passati a 789, ma si era in piena fase discendente, che avrebbe portato al minimo mai registrato in Italia, 113, il 23 giugno. Per tornare invece ai mesi bui dell’inizio epidemia, un dato simile, poco sotto i mille, si era registrato il 10 marzo: 977 casi. Proprio quel giorno entrava in vigore il Dpcm che stabiliva il lockdown per l’intera penisola. C’è da dire però che gli altri parametri erano ben diversi: quello stesso 10 marzo si registrarono 168 deceduti (oggi 9), con oltre 5mila ricoverati in regime ordinario (oggi meno di mille) e ben 877 terapie intensive occupate (oggi 69).