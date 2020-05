Effetti collaterali del Covid: altro che cravatte, ecco cosa chiedono a Marinella

Dopo due mesi di lockdown ti aspetti che la fila per entrare nello storico negozio di Marinella, 23 metri quadri di stoffe pregiate con vista sul lungomare di Napoli, sia per ritrovare l’appuntamento con l’articolo cui il marchio partenopeo deve la sua notorietà, la cravatta, regimental o dalle mille fantasie. E invece il primo cliente che entra ha una richiesta che non coglie impreparato il patron Maurizio Marinella: “Fate le mascherine?”. Nel suo piccolo un esempio di come, in tempi di Coronavirus, anche la moda e le tendenze si adeguino in fretta. “Le mascherine griffate ce le stanno chiedendo in tanti – commenta Marinella – ma non le faremo, penso sia un articolo particolare, per un utilizzo serio, ristretto al campo sanitario, e noi rimaniamo ancorati alle nostre tradizioni. Per fortuna ci chiedono ancora le cravatte e stamattina alla prima che ho venduto ho provato un’emozione che mi ha riportato indietro nel tempo. Dopo due mesi di chiusura e’ un po’ come ricominciare da capo. Mi sono emozionato come la prima volta”. Da sempre impegnato nel dibattito cittadino, Marinella ha le idee chiare su come siano state gestite le cose: “De Luca è stato bravo. In maniera colorita e facendoci divertire, ha tenuto una posizione di rigore che era quello che serviva, e al di là del fatto che siamo stati fortunati a non essere stati travolti dallo tsunami come in altri regioni, ha adottato buone soluzioni”. Meno positivo il giudizio generale: “Credo che i virologi del governo abbiano fatto un po’ di confusione”. Il paragone con quanto successo a Milano non è casuale: “Due nostri dipendenti dello showroom di Milano – racconta – sono stati colpiti dal virus, uno è stato anche intubato. Abbiamo toccato con mano il dramma del Coronavirus. Per fortuna ora stanno tutti bene e nessuno dei nostri 75 dipendenti perderà il posto”. Non sarà facile nel piccolo negozio alla Riviera di Chiaia, dove l’accesso è già nella norma contingentato, gestire la clientela alla luce delle nuove norme che non consentono gli assembramenti: “Non faremo entrare – spiega Marinella – più di due clienti alla volta e ci sarà una persona a gestire gli ingressi alla porta. Ma oggi era importante riaprire”. Il contatto con i clienti non è venuto meno anche durante il lockdown: “In tanti ci hanno chiamato, persone note e meno note, per sapere se riaprivamo. Durante la chiusura abbiamo scoperto l’e-commerce, una pratica sulla quale eravamo in ritardo noi che abbiamo sempre privilegiato il rapporto diretto col cliente. Ben venga l’acquisto on line, ma vorremmo continuare ad accogliere personalmente i nostri clienti. In questo – conclude – il virus non ci cambierà”.