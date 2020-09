Ecco l’ultima dello sceriffo delle minoranze Quel colpo basso da furbacchione

Di Vincenzo Famiglietti

La rielezione del governatore della Campania Vincenzo De Luca era scontatissima. I bookmaker avrebbero pagato la sua sconfitta 1000 volte la quota giocata. Era praticamente impossibile che lo scaltro settantenne salernitano non alzasse il calice, in pompa magna, per festeggiare il discutibile risultato delle urne.

Discutibile perché la percentuale dei votanti in Campania non ha raggiunto nepure il 40%. E lui si è aggiudicato il voto del 70% di quel 40%. Se la matematica non è un’opinione, la maggior parte dei cittadini non si sono messi in fila per sbarrare il suo nome, domenica e lunedì scorsi, ma se ne sono rimasti a casa. Forse, bene hanno fatto, visto la spaventosa crescita dei contagi in Campania. Che sia mica che l’affollamento alle urne potrebbe favorire la diffusione del Covid? Sicuramente sì, ma di questo nessuno ne parlerà mai. E’ censura staliniana. Un uomo che maneggia il potere con mestiere, come lo Sceriffo, saprà muoversi nei meandri della comunicazione.

Intanto, subito dopo il voto, folgorato sulla via del Palazzo del Potere regionale, De Luca ha subito varato un nuovo provvedimento draconiano in favore della co2, anidride carbonica. Che viene abbondantemente assorbita dal nostro organismo ad ogni inspirazione effettuata con mascherina. Da subito la mascherina è di nuovo obbligatoria anche all’aperto. Alcune riflessioni in merito: secondo studi medici il Coronavirus non è un pericolo se si è distanti da altre persone, il distanziamento fisico è sufficiente almeno all’aperto. Al chiuso è diverso: la mascherina è di vitale importanza.

Ma non entriamo in delicate questioni scientifiche. Valutiamo piuttosto il discutibile modus operandi di De Luca. Il governatore ha fatto fuoco e fiamme in pieno lockdown e subito e si è guadagnato un ampio consenso popolare. Alché ha fatto pressioni sul governo per votare al più presto. Aveva addirittura proposto di andare alle urne a luglio. Roba da suicidio collettivo. Ma la mancanza di scrupoli della politica italiana non deve meravigliare. Da mesi, inoltre, De Luca è stato in religioso silenzio. Giusto per lui. Non aveva più bisogno di rilasciare dichiarazioni attraverso il suo lanciafiamme, in quanto i sondaggi lo davano strafavorito. E lui ha taciuto. Su tutto. Avrebbe potuto continuare a strigliare il popolo indisciplinato che non rispettava le regole ma non l’ha fatto, perché ne avrebbe perso in popolarità. E voti. Col suo tacere non ha aiutato i cittadini, piuttosto li ha abbandonati a se stessi, ma a lui forse poco fregava. Per il furbissimo stratega contava solo la vittoria. La rielezione. Alla faccia della salute dei cittadini. Scivolata in secondo piano.

Poi, una volta sicuro di rimanere in sella per un altro mandato, ha subito tirato fuori dal cilindro la nuova norma sulle mascherine obbligatorie all’aperto. Trattasi di pura speculazione da primissima repubblica. Oggi la parola prevenzione suona ora molto stonata. E’ tardi. Avrebbe dovuto pensarci prima. Magari a settembre con l’ondata dei rientri dalle vacanze.

Peraltro, nei mesi passati è stata palese la mancanza di controli da parte delle autorità. Assembramenti, locali affollati, calche nei punti da take away. Nessuno ha mosso un dito. Però da qualche giorno la Campania, non è un caso, si è risvegliata con un’impennata dei contagi.

E il metodo De Luca? Sembra stia per fallire. O almeno, i malpensanti ritengono fosse solo una strategia elettorale da Sud America. Se non conoscete il vecchio presidente di Haiti, Baby Doc Duvalier, andate a cercare la sua storia su google o wikipedia. Ci mancava poco che De Luca usasse pure lui il vodoo…