Ecco, in pillole, le novità del Decreto Rilancio

Proviamo a sintetizzare le misure previste nel decreto che dovrebbe essere pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale:

✅Rinnovo 600€ autonomi per Aprile e Maggio che stavolta saranno erogati direttamente tramite le vecchie domande

✅Cassa integrazione allungata sino a settembre, l’iter è stato semplificato togliendo il passaggio burocratico delle Regioni che ha determinato grossi ritardi.

✅Credito di imposta per gli affitti di immobili non abitativi pari al 60%

✅Credito di imposta per gli interventi anti contagio da effettuare per le riaperture pari all’80%

✅Bonus baby sitting fino a 1200€ spendibile anche nei centri estivi

✅Reddito di emergenza da 400 a 800 per le famiglie con ISEE fino a 15000 €

✅Risorse a fondo perduto per le imprese

✅Eco Bonus pari al 110%, in pratica si potrà ristrutturare casa gratis a patto che si tratti di interventi green e anti sismici

✅3 miliardi per la sanità con aumento terapie intensive del 115%

✅Blocco IRAP per giugno e spostamento di tutte le cartelle esattoriali a settembre

✅Regolarizzazione dei migranti che lavorano nei campi e delle colf e badanti per combattere il lavoro nero e tracciarli da un punto di vista sanitario

✅Bonus vacanze per le famiglie con ISEE fino a 40000€ pari a 500€

✅Dal 18 riaprono negozi, parrucchieri, estetisti, bar e ristoranti. Si uscirà senza autocertificazione. Le Regioni avranno maggior autonomia ma il Governo potrà intervenire con nuove zone rosse.

⛔Resta vietato fino a fine maggio lo spostamento tra Regioni.