Ecco come i “giornali di parte” falsificano la realtà

L’informazione è un’arma micidiale. Lo sanno bene i dittatori di tutto il mondo. Avere il controllo dell’informazione è fondamentale. In Italia non si corre, al momento, nessun rischio di questo genere. Perché c’è libertà per tutti di manifestare il pensiero. Diciamo che leggendo 4 o 5 giornali si può fare la tara e farsi un’idea più o meno delle cose come stanno. Ma a leggere un solo giornale viene da rabbrividire.

Ecco quanto scritto da “Il Giornale” oggi, pagina 12, a firma di Luca Fazzo. Il pezzo parla delle indagini (che al direttore Sallustri proprio non vanno giù) sulla strage nelle case di riposo in Lombardia. Ma il passaggio che abbiamo evidenziato non ha nulla a che vedere con questa storia.

Ecco l’attacco del pezzo in questione.

“Non portano via niente, ma fotocopiano tutto: centinaia e centinaia di cartelle cliniche, ognuna ha dentro un nome, una storia, un dramma. La Guardia di finanza fa irruzione al Pio Albergo Trivulzio e alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone, il ricovero dove Silvio Berlusconi svolse il suo volontariato aiutando gli anziani, oggi falcidiato anch’esso dall’epidemia”.

Non trovate nulla di strano? Fate attenzione. “Sacra Famiglia di Cesano Boscone, il ricovero dove Silvio Berlusconi svolse il suo volontariato aiutando gli anziani”. Uno legge senza riflettere e capisce che Berlusconi ha fatto opera di volontariato a favore di anziani. Non si tratta neanche di un “fake”. Peccato solo che Berlusconi (che è l’editore del Giornale, tra le altre cose) non ha fatto propriamente volontariato. Era stato condannato, sentenza passata in Cassazione, per evasione fiscale. Invece di andare in carcere scontò la pena in modo alternativo. Non era lì perché mosso da spirito umanitario, ma su disposizione della Magistratura. C’è una bella differenza o no?