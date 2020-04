E’ guerra in Lombardia tra Regione e Comune di Milano

“Mi sarei aspettato che prima di una comunicazione cosi importante come quella che è stata data ieri” dalla Regione Lombardia “non dico di condividere subito il processo ma di ricevere almeno una telefonata”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo discorso in Consiglio comunale riunito per la prima volta in video conferenza, parlando dell’ipotesi di riapertura del 4 maggio lanciata dalla Regione Lombardia.

“Non è una notiziola e mi sarei aspettato di ricevere una chiamata almeno, ma la cosa non è avvenuta – ha aggiunto -. La politica è fatta di confronto a volte anche brusco, abbiamo delle discussioni anche accese ma ci sono momenti in cui al confronto non si può sfuggire”.