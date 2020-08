Dopo l’emergenza sanitaria adesso ci sarà quella giudiziaria. Serve un condono per i presunti reati dei dirigenti sanitari

Ieri è stato inaugurato il nuovo ponte di Genova. Uno si aspetta che dopo il taglio del nastro una fila di auto, pullman, tir, moto pronto a percorrerlo. In Italia non funziona così. Per un problema burocratico il ponte deve passare dalla gestione del Commissario che lo ha fatto costruire alla società che dovrà gestirlo. Se ne parlerà forse domani. Piccola cosa, per amor di Dio, ma rende l’idea. La burocrazia in Italia è padrona di tutto. Anche di un ponte portato ad esempio per dimostrare che quando la burocrazia non c’è, tutto funziona meglio.

Se si fosse seguito l’iter normale per costruire il ponte oggi magari avremmo dinanzi il giudizio di primo grado per qualche ricorso. Tacendo della miriadi di inchieste nate semmai dalla Procura di Canicattì, che avrebbe rilevato qualche irregolarità. Il problema non è neanche la Procura di Canicattì, che avrebbe fatto il suo dovere. Ma di una giungla di leggi, decreti, regolamenti, ordinanze sfuse e a pacchetti. In cui c’è tutto ed il contrario di tutto.

In questi giorni è finito nel mirino della magistratura la sanità campana per i Covid Center nati nei giorni della emergenza. Certo, adesso che le terapie intensive sono vuote, è facile eccepire. Ma basta tornare indietro con la memoria per capire come sono andate le cose. In Lombardia, che ha un numero di terapie intensive infinitamente superiore a quello della Campania, si era al collasso. In Campania cosa si doveva fare? Aspettare e sperare che “San Gennaro ci mettesse ‘a mano soja”? Così in pochi giorni dal nulla sono spuntati ospedali prefabbricati, che hanno risolto il problema delle terapie intensive.

E’ successo poi che San Gennaro “’a mana soja” l’ha messa, e quegli ospedali non sono serviti. Ma quei ospedali servivano. Certo, per costruirli in pochi giorni si è dovuto fare strame di norme e normarelle assortire. Altrimenti oggi probabilmente si starebbe discutendo del capitolato della gara di appalto. Bene, benissimo, hanno fatto De Luca, Verdoliva e quanti altri hanno fatto quello che andava fatto. Esattamente come ha fatto benissimo Fontana a Milano a fare a stessa cose con l’ospedale nella Fiera di Milano.

Adesso che l’emergenza è finita il rischio è di una emergenza folle, giudiziaria. Perché c’è da giurare che in tutta Italia nell’emergenza è stata fatta strame della burocrazia. Perché anche per comparare una mascherina da pochi centesimi c’è da seguire una procedura infinita. Di reati così tra marzo e aprile sono saranno stati commessi ogni giorno in tutti i reparti di una qualsiasi ambulatorio di provincia.

Servono due cose. La prima, immediata, una sanatoria per tutti. Amministratori, dirigenti sanitari, medici, che hanno agito nell’emergenza più assoluta. E la rivisitazione normativa. Non con nuove leggi. Ma con codici unici semplici, che cancellano tutti i decreti, le leggi, i regolamenti, le ordinanze che hanno intasato il tutto. In Italia servono poche leggi, semplici, che non hanno bisogno di essere interpretate. E serve poi la certezza che chi ruba va in galera. In questo momento c’è un groviglio legislativo che impedisce qualsiasi cosa. E le certezza che chi ruba in un modo o nell’altro la svanga.