Domenica 9 febbraio ” Baciamoci Tutti ” il Flash Mob di San Valentino

Si terrà domenica 9 febbraio 2020 alle ore 12,30, la quarta edizione del Flash Mob di San Valentino. Una giornata all’insegna delle emozioni, un’occasione di incontro per dire sì all’amore in tutte le sue forme, per celebrare l’amore universale, perché l’amore è di tutti ed è per tutto. Che oggetto dell’amore sia una persona, un cane, una pianta, una poesia, uno strumento musicale o una sfogliatella non ha alcuna importanza, l’amore non ha limiti.

L’evento patrocinato dal Comune di Napoli, è organizzato da Mutart in collaborazione con Grande Napoli, Poesie Metropolitane, Vivere Napoli, ArtRunning e il Mondo di Suk.

Il flash mob si svolgerà al Vomero, nell’area pedonale nei pressi dell’incrocio tra via Scarlatti e via Luca Giordano. Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi 15 minuti prima dell’inizio del flash mob (ore 12:15), insieme alla propria metà, sia essa una persona, un cucciolo o un oggetto significativo.

All’orario prestabilito una canzone d’amore inizierà a diffondersi, ed è in quel momento che avrà ufficialmente inizio flash mob di San Valentino; le coppie saranno invitate a scambiarsi un bacio per tutta la durata della canzone!

Ai partecipanti sarà distribuito un gadget regalo offerto da Big Party, sponsor dell’iniziativa.

L’Associazione culturale no profit “Poesie Metropolitane”, inoltre, propone, l’iniziativa “Scambiamoci una poesia”. Tutti i partecipanti, durante il Fash Mob, saranno invitati a scambiarsi poesie: poesie su fogli, libri di poesie, tutto quello che ha a che fare con la poesia: il senso è donare poesia e svelare le proprie emozioni senza paura.

L’Associazione Arterunning raggiungerà il luogo dell’evento dopo una camminata che dal mare passerà per alcune delle più belle location di Napoli fino a Castel Sant’Elmo. Tutti i partecipanti si ritroveranno, infine, al luogo scelto nel cuore del Vomero in un abbraccio che esprime un unico sentimento: l’amore universale, l’amore sopra ogni cosa.

Si uniranno al flash mob il chitarrista Davide Di Pinto e il violinista Andrea Bianco.

L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti: uomini, donne, bambini, animali etc etc…!

Informazioni

Dove: Napoli, Vomero – Area Pedonale (incrocio tra Via scarlatti e Via Luca Giordano)

Quando: Domenica 9 Febbraio 2020 – dalle 12.15