DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 70⁰ GIORNO

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… domenica 17 Maggio 2020.

70⁰ giorno di tanti che sono passati (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità, ora ancora di più.

Noi ce la faremo? Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Era de Maggio, una sera, ieri il 16, il comune di Sorrento, la #ConfcommercioSorrento hanno indetto un’iniziativa simbolica, negozi, bar, alberghi, ristoranti, piccoli esercizi commerciali, stabilimenti balneari, hanno riacceso le luci delle vetrine e dei locali, come segnale luminoso di speranza per il futuro dell’economia sorrentina, messa in ginocchio da questa emergenza Covid-19.

Da domani dopo il #lockdown si riparte con lo #sblockdown, i veri traguardi non sono segnati sulle tabelle pubbicitarie, sono semplicemente i luoghi dove ci porta la nostra forza, e si parte soltanto nel momento in cui non si vede altra via, se non una piccola ma grande luce, la luce della nostra vita, riempiamola di colori.

Perchè da domani non serve ricostruire, ma costruire crescendo, insieme uno per uno, la nostra Sorrento riparte pian piano e noi riparTIAMO.

Un piccolo video fai da me, che vuole solo essere una testimonianza, nulla di più, di tanti di noi, che solo insieme ce la faremo. Grazie

Oggi un cielo azzurro splende su noi, un cielo di speranza, ma noi vogliamo vederlo, nonostante tutto, ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia 🇮🇹♥️

Mariafrancesca Gargiulo

