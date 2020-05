DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 63⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… domenica 10 Maggio 2020.

63⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità? oggi poco senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo? Una Sorrento quasi Sospesa in un tempo quasi Sospeso.

Succede sempre la seconda domenica di maggio.

Festeggiamo le donne che ci hanno dato la vita.

Nessuno può farti provare un emozione se non accetti di provarla.

Auguri sempre e tutti i giorni a noi mamme naturali, ma anche a quelle putative, alle nonne doppiamente mamme, e a quei papà con la maschera da mamme, e sono tanti e che conosco.

Quelle che ci proteggono a qualunque costo, che hanno il coraggio di combattere quelli che potrebbero farci del male.

Si festeggia l’amore di una madre che è costante, eterno e che è presente fin dal primo istante.

Avere due cuori dentro di sé, per nove mesi, ci può allargare lo sguardo sul mondo. Questo prendersi cura di un altro diventa parte di te, è come respirare.

Tante sono le storie delle mamme, una storia che racchiude l’ amore di essere mamma nei tempi del Covid, è questa:

Io specializzanda infettivologa a Roma. I miei colleghi vengono dalla Sicilia alla Lombardia. Mia madre non può tollerare che lavoriamo così tante ore a settimana nei reparti covid senza avere quasi il tempo per mangiare e con i miei colleghi con i genitori lontani. Ha deciso di diventare la mamma di tutti, e con un gruppo di amiche ci preparano il pacco per il pranzo tutti i giorni. Me lo lasciano sul pianerottolo e sfamano da più di due mesi quasi 20 giovani medici. Ed è bellissimo!

Essere mamma è accogliere tutto quello che succede nel cammino insieme, tutto quello che viene, che esiste e che resiste, essere capace di mantenere anche tutto quello che insieme non ci sta.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo, nonostante tutto, ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia 🇮🇹♥️

Mariafrancesca Gargiulo

#sorrento #festadellamammaaitempidelcovid #sblockdown #domenicadimaggio