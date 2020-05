DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 62⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… sabato 9 Maggio 2020. 62⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità? oggi poco senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo? Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Le prime foto del video sono quelle del nostro governatore Vincenzo De Luca, quando il 28 ottobre 2019 era a Sorrento ad inaugurare nel presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia il nuovo reparto di Ortopedia, dopo ben15 anni di tornate e promesse elettorali comunali fatte da tanti, perchè la salute è il fiore all’occhiello per tutti, lui lo ha fatto.

Ieri è stato il suo compleanno auguri Governatore anche se in ritardo, non me ne voglia ma lei è diventato uno showman a tutti gli effetti, dittatorialmente diretto, ma è quello che secondo me bisognava, ma bisogna ancora fare in questa fase 2 ancora più delicata.

Vincenzo De Luca “lo sceriffo” , uno dei governatori d’Italia, più “visti” in questo lockdown, tanto da essere preso da esempio, addirittura sbarcato in America, e ora in Giappone, un made in Campania che ora spopola anche in questo sblockdown, ogni giorno c’è un suo aggiornamento in diretta, tra tabelle, mascherine, positivi sì negativi no, congiunti e disgiunti, a chi piace e a chi no, un personaggio unico che abbiamo incominciato a conoscere, tanto che ne hanno fatto anche delle mitiche parodie tra video, meme e foto, col suo lanciafiamme, tra fratacchione e cinghialone, anche le bomboniere col lanciafiamme per la laurea, sono diventate un must, lui “il Governatore del Sacro Campano Impero” come è chiamato, piace.

Vincenzino nostro c’è, e chiamatela come volete, per chi la vede solo come campagna elettorale? Ma tutti cercano il business elettorale in questo periodo pandemico.

Invece però, vediamo che la regione Campania è in testa per la prima volta in Italia in un momento così drammatico, grazie Vincenzo, checché se ne dica grazie.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo, nonostante tutto, ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia 🇮🇹♥️

M. G.

