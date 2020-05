DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 61⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… venerdì 8 Maggio 2020. 61⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità? oggi poco senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo? Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

C’è un nesso tra Sorrento, Sant’Antonino, San Catello e la Basilica di Pompei, oggi la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, per chi non si è potuto mettere in preghiera, alle 12, ogni momento è quello giusto per raccogliersi e pregare la Madonna, la foto rappresenta il quadro che è custodito nella Chiesa del Carmine a Sorrento, Sant’ Antonino e San Catello.

Perché si prega con la supplica alla madonna di Pompei l’ 8 maggio alle ore 12 che è la festa di San Michele ?

Il Beato Bartolo Longo che ha voluto fortemente che si realizzasse la Basilica di Pompei, ebbe un sincero e filiale amore verso la Vergine Maria, venerata in Pompei con il titolo del Ss. Rosario, e nutrì una vera ed autentica devozione verso l’ Arcangelo Michele che dichiarò essere “il naturale protettore” della Valle di Pompei e delle opere pompeiane. Il beato Longo volle che 2 volte l’anno si facesse la supplica in modo solenne alla Vergine del Rosario di Pompei: la prima domenica di ottobre che è il mese del rosario e l’8 maggio che è la festa dell’apparizione dell’ arcangelo san Michele al Monte Gargano nelle Puglie, regione di cui il Longo era originario.

E’ volle che la prima pietra del Santuario si ponesse appunto l’ 8 maggio in ricordo di quell’ apparizione e scelse san Michele Arcangelo a Difensore e Custode del Santuario di Pompei, in quanto San Michele é anche il difensore della Chiesa contro tutti gli assalti del demonio. Ma esiste anche un’ altra ragione, direi, storica e provvidenziale che spinse a introdurre il culto del possente Arcangelo nella Basilica Pompeiana, la memoria cioè di una celebre apparizione. un apparizione che per noi Sorrentini fa da filo con Il Santuario di Pompei.

Non è insolita l’ apparizione di san Michele sulla terra, lui appare sui monti, ma li sceglie e non a caso, quasi per mostrarsi librato fra la terra e il cielo, sfolgorando con lo sguardo fulmineo ogni esercito nemico. Ora dirimpetto al Santuario di Pompei si eleva, sopra di Castellammare di Stabia, il monte Gauro, il quale, rannodandosi cogli estremi della catena degli Appennini, segna l’ultima chiusura di questa Valle del Vesuvio. La sua cima termina in una vetta acuta, e questa vetta è ripartita in tre punte, a somiglianza delle prime tre dita della nostra mano. Era il secolo settimo della Chiesa.

Il Vescovo di Castellammare era un Santo, San Catello, il quale usava sovente di notte raccogliersi sui dirupi di quel monte insieme con l’ Abate di Sorrento, Sant’ Antonino, a pregare.

Erano tempi duri quelli in cui vissero i due Santi patroni, tempi di invasioni e scorribande con distruzioni e rapine da parte dei barbari. Catello durante il VI secolo accoglieva quanti erano in fuga dai territori depredati, tra cui anche lo stesso Antonino che aveva perduto il monastero andato distrutto a causa delle incursioni.

I due si ritirarono sul Monte Faito dove si racconta che abbiano ricevuto la visione di San Michele Arcangelo, in una gran luce, e, con voce maestosa insieme e soave, impose a san Catello che edificasse un tempio in suo onore là dove avrebbe dato segnale con una fiamma. E la fiamma apparve subito sulla più alta delle tre punte che sormontano il Gauro. Il Santo Vescovo immantinente, col cuore ardente dell’entusiasmo dei Santi, si accinse all’opera.

La compì dopo molte contrarietà sostenute, e ingiurie e calunnie, soffrì anche il carcere. Pompei era una terra di pagani, perciò per scacciare il demonio da essa, nel 1876, si propose al santo Vescovo di Nola Monsignor Formisano, che la prima pietra per le fondamenta di questo nuovo tempio di Maria si ponesse proprio il giorno 8 maggio, perché quel giorno ricordava l’apparizione su quei monti dell’ Arcangelo S. Michele.

E dopo sempre nel giorno 8 di maggio, si invocò con fede il primo Angelo del Cielo, San Michele, perché si unisse a chi pregava in quel giorno, per festeggiare la Regina del Ss. Rosario.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo, nonostante tutto, ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia 🇮🇹♥️

Mariafrancesca Gargiulo

