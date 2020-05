DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 59⁰ GIORNO

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… mercoledì 5 Maggio 2020. 59⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità? oggi poco senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo? Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

La luna a Sorrento, si vedrà piena domani, 7 maggio e sarà una “superluna”, la quarta di quest’anno e l’ultima del 2020.

Verso le 20 di giovedì il nostro satellite naturale si troverà a una distanza di “soli” 361.184 chilometri dalla Terra, contro una media di poco superiore ai 384mila chilometri.

Questa “coincidenza” tra Luna piena e passaggio al perigeo (punto della sua orbita più vicino alla Terra), evento ormai popolarmente noto come “superluna”, la farà apparire più grande e più luminosa del solito. La superluna di giovedì è anche detta la “Luna dei Fiori”, chiamata così dai nativi americani del nordest che nel mese di maggio la vedevano brillare sulle loro terre in piena fioritura.

Ma in questo mese si possono osservare anche le stelle cadenti prodotte dallo sciame delle Eta Aquaridi, generato dai residui della cometa di Halley. Alle nostre latitudini di solito non è facile osservarle, ma “quest’anno saremo fortunati proprio il il 7 maggio.

E poi Venere che ancora danza civettuola vicino alla Luna lascerà il posto a fine mese al baldanzoso Mercurio, insomma un cielo che farà sognare, almeno lui.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo, nonostante tutto, ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia 🇮🇹♥️

