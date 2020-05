DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 57⁰ GIORNO.  

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… lunedì 4 Maggio 2020. 57⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità? oggi poco senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo? Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Io mi guardo solo la grande bellezza, quella della Sorrento in cartolina di un tempo che fu, quella degli innamorati, quella che ancora oggi si vede, basta socchiudere gli occhi e aprire il cuore, la Sorrento capitale del turismo con alberghi, ristoranti, pizzerie, appartamenti, e tutto che ruota intorno a lui.

Ora vuota, oggi c’è solo confusione, ditemi voi gli #hastag grazie, io non lo so più.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo, nonostante tutto, ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs Italia. 🇮🇹

Mariafrancesca Gargiulo