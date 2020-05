DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 55⁰ e 56⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… Sabato e Domenica 3 e 4 Maggio 2020.

55⁰ e 56⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo. Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano le chiese, i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, le statue, i giardini, le marine, i nidi, le scuole, i parchi gioco, le mostre, mai gli ospedali.

Oggi 2 giorni inglobati in uno, ma ne dovevano essere tre come il triduo per

LA FESTA DEL PATROCINIO DI SANT’ANTONINO DEI CONTADINI E GIARDINIERI.

‘O vac’ ‘a scuntà…espressione che ho sentito e mi è piaciuta molto, tra due vecchiarelle, quasi a volere esprimere una sorta di familiare confidenza, con il nostro patrono Sant’Antonino un vecchiarello anche lui, la sua festa patronale è il 14 febbraio, ma ogni anno, per la prima domenica di maggio va in “villeggiatura” sulle colline sorrentine, ogni anno in una parrocchia diversa, e lì si trasferisce andando a fare visita ai “giardinieri” che gli donano per la sua festa arance e limoni, perchè se ci fate caso, nella processione del 14 febbraio dove Sant’ Antonino è portato dai marinai della marina Piccola, come da perenne tradizione, arrivando in piazza Tasso si gira verso le colline sorrentine quasi a dire,” poi vengo pure da voi non preoccupatevi”, e poi si gira verso il mare, benedicendo entrambi le colline e il mare.

È antica tradizione popolare che un Vescovo voleva trasferire il corpo del patrono nella Cattedrale di Sorrento, dando incarico ad un operaio di dare inizio allo scavo.

L’operaio messosi al lavoro per lo scavo, quando all’ improvviso, un osso del corpo del Santo, si dice sia una costola, saltò fuori colpendo l’operaio ad un occhio e rendendolo parzialmente cieco, finchè lo stesso vescovo si convinse di rimettere al “suo” posto il corpo di Sant’Antonino e la vista dell’ operaio si ristabilì.

Perchè si racconta che Sant’ Antonino quando era in fin di vita, i Confratelli a lui vicini, gli chiesero dove volesse essere sepolto e questi rispose: “Non dentro, non fuori le mura”.

Difficile fù interpretare le parole e la volontà di Sant’Antonino, fin quando, attraverso eventi miracolosi, si comprese che Lui desiderasse essere sepolto nelle mura della città a difesa della stessa.

Così, oggi, i resti del Santo si trovano nella Cripta, ma nessuno ne sa esattamente il posto, al di sotto della Basilica, nelle mura orientali di Sorrento, lungo il vallone che conduce alla Marina Piccola.

La celebrazione della festa dedicata a Sant’Antonino di inizio maggio si sarebbe verificata per la prima volta nel 1812, secondo il racconto di monsignor Federico De Martino, uno storico del passato, «perché fu allora che, unitisi i Giardinieri di agrumi in associazione, organizzarono tra loro una amministrazione permanente con l’incarico di raccogliere le volontarie offerte dei giardinieri da spendere di mutuo accordo per la festa e per il culto del santo».

Di questa festa, che inizialmente si celebrava il 2 maggio, se ne “appropriarono degnamente”, all’inizio del sec. XIX, gli agricoltori dell’intera penisola sorrentina, dando inizio così alla Festa di Sant’ Antonino dei Giardinieri, che si celebra nella prima domenica di maggio.

Da allora, per decenni, la devozione e le offerte dei contadini della Costiera ha consentito il ripetersi con cadenza annuale della festa con luminarie, fuochi d’artificio, e con la destinazione di una parte delle somme raccolte per le iniziative della basilica, tra cui la realizzazione di inginocchiatoi in legno, l’indoratura dei candelieri per le solennità, e l’acquisto di arredi sacri.

La processione poi dal 1984, alternativamente, impegna le frazioni periferiche di Sorrento, facendovi sostare, per l’intero triduo, la statua del Santo che rientra con la solenne processione nella sua Basilica nel pomeriggio della domenica, toccava nel suo itinerario sia la zona orientale e occidentale di Sorrento.

La Statua del Santo arriva di giovedi nella frazione (le foto sono quelle della Parrocchia di Santa Lucia dell’ anno scorso, dove mancava da ben 33 anni e quella della parrocchia di Sant’ Anna del 2014 dove mancava da più di 20 anni) la processione è arrivata per mare partendo da Marina Piccola, dopo aver “toccato” le marine di Meta, Piano di Sorrento, Sant’ Agnello, Puolo per poi arrivare infine alla Marina Grande) e dove si celebra un triduo con la conclusione della processione nel pomeriggio della domenica, con un percorso diverso da quello di Febbraio per consentire ad altre zone della città di avere la “visita” della statua del Santo, le parrocchie sono quella marinara di Marina Grande e quelle contadine di Casarlano, Priora, Santa Lucia, Capo di Sorrento dove sarebbe dovuta recarsi questo anno.

Nel tempo la festa di Sant’Antonino dei Giardinieri è passata dai contadini locali, alla Rettoria della Basilica intitolata al Santo Patrono con l’assistenza di un apposito comitato.

L’evento, oggi chiamato ufficialmente «Festa del patrocinio di Sant’Antonino», conserva tra parentesi la dicitura «Festa dei Giardinieri» ricordando l’amministrazione curata per decenni dai contadini e l’intenso rapporto con il santo patrono che ancora oggi esiste, infatti i portantini sono diversi ogni volta e tutti appartenenti alla parrocchia in cui fa visita.

Purtroppo, da un poco di anni la ,”festa di Sant’ Antonino dei giardinieri” è passa un po in sordina, per una città sempre più distratta e superficiale sicuramente, una comunità contadina sempre meno folta, che ne hanno affievolito l’entusiasmo e la devozione di un tempo.

Speriamo che dopo questa pandemia il popolo sorrentino ed il clero, rifacciano rifiorire queste tradizione, non facendola “morire”, è un’ espressione della “nostra” storia culturale ed autentica manifestazione religiosa, molto sentita.

Perchè Lui “vulev ascì pur ‘ogg ma nun l’ ann fatt asci” ( voleva uscire pure oggi ma non l’ hanno fatto uscire) che sia solo per oggi e in questo momento, e mai per sempre, per tutte le persone che aspettavano il nostro vecchiarello, e sono tante, perchè ognuno di noi deve necessariamente credere in qualcosa, come si chiami chiami, ma noi fedeli cristiani crediamo che lassù esista e ci sia qualcosa di immenso, più grande di noi.

Grazie alla voce di Teresa Calemma che mi è stata di aiuto, fa parte del coro dei Pueri Cantores e, ragazzi non ho trovato un Inno a Sant’Antonino…all’ anno prossimo.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo, nonostante tutto, ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia 🇮🇹♥️

Mariafrancesca Gargiulo

