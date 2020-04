DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 53⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… Giovedì 30 Aprile 2020. 53⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo. Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, le statue, i giardini, le marine, i nidi, le scuole, i parchi gioco, le mostre, mai gli ospedali e il banco solidale alimentare.

A Sorrento esiste il banco solidale alimentare è un iniziativa privata, e questo oramai lo sanno tutti, una cosa che non si dice, e non si sa, e che chi guarda il “dietro le quinte” si imbatte in giovani straordinari, la maggior parte del gruppo “I membri” che partecipa alla storica caccia al tesoro che si tiene qui a Sorrento il 26 dicembre, quando gli è stato proposto questo momento di volontariato gratuito, loro hanno accettato con entusiasmo senza farselo ripetere due volte, eccoli qua, prima dell’apertura del banco, si mettono al lavoro e con la musica a palla riempiono le buste della spesa, che dire? se non che sono unici, loro sono il nostro futuro, la nostra Sorrento che ci piace assai. Largo a questi giovani, quelli belli sani educati da famiglie che hanno ancora dei valori, e quando abbiamo il privilegio di incontrarli, possiamo solo dire grazie alla vita. Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo, nonostante tutto, ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia 🇮🇹♥️

Mariafrancesca Gargiulo

