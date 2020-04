DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 50⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… Lunedì 27 Aprile 2020. 50⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo. Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, le statue, i giardini, le marine, i nidi, le scuole, i parchi gioco, le mostre, mai gli ospedali.

Sorrento è piena di storia, ogni angolo racconta qualcosa di sè.

Passeggiando nel centro storico Sorrentino in Via San Nicola si trova uno dei palazzi che all’epoca appartenevano alla famiglia Sersale, famoso come casa di Cornelia Tasso.

Qui abitò Cornelia, sorella di Torquato Tasso, dopo aver sposato il nobile sorrentino don Marzio Sersale.

Il portale è a bugne piatte sovrastate dallo stemma di casa Sersale. Caratteristico è il balcone centrale che si può osservare dalla strada, è retto da quattro gattoni e decorato con ovuli scolpiti e mascheroni. Nell’atrio del portone si può osservare la volta affrescata con gli stemmi dei Sersale.

La casa è citata dai biografi del poeta Tasso a proposito del suo ritorno a Sorrento, nel mese di luglio del 1577 quando l’ autore della Gerusalemme Liberata e di altre celebri opere, dopo essere fuggito dal castello di Ferrara, nel quale era stato rinchiuso in seguito ai primi segni di follia si imbarcò a Gaeta per fare rientro alla sua città natale.

E fu proprio nel palazzo che oggi si trova in Via San Nicola 11 che si presentò alla sorella, con una falsa identità, in veste di messaggero di se stesso, prima di rivelarsi, invece, per quello che era, dopo aver constatato l’ amore fraterno.

Si tratta di una storia che, per certi versi ricorda quella di Ulisse, anche se con esiti e risvolti, evidentemente diversi.

Ma esiste anche un’ altro posto dove l’ 11 marzo 1544, nacque Torquato nella villa di proprietà dei Mastrogiudice (nobile famiglia sorrentina), posta sul “Prospetto”, cioè su quel tratto di costa che va dall’albergo Syrene alla chiesa di San Francesco.

Di quella casa, costruita proprio sull’estremità della costa a picco sul mare, non resta che una stanza con due archi e balconata. Verso la metà del sec. XVII, infatti, la parte di essa che sporgeva precipitò in mare con il costone tufaceo su cui era poggiata, “quasi mal tollerando di accogliere inquilini volgari, poscia che aveva perduto il chiarissimo poeta”.

Sul Prospetto è sorto in epoca successiva l’albergo Tramontano che ha assorbito il poco che era rimasto di quella casa, così come ha inglobato opere laterizie assai vaste, mura in reticolato, capitelli corinzi ed altri ruderi della villa romana che vi preesisteva e che forse era soltanto una continuazione della grande villa di Agrippa Postumo, ora villa Tritone.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo, nonostante tutto, ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia 🇮🇹♥️

Mariafrancesca Gargiulo

