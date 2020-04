DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 49⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… Domenica 25 Aprile 2020. 49⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo. Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, le statue, i giardini, le marine, i nidi, le scuole, i parchi gioco, le mostre, mai gli ospedali.

La nostra celebre Piazza Tasso, dove ci passano tutti, in un angolo di questa è posta tra gli alberi, quasi come se fosse una barriera, la statua del nostro amato (?) Poeta Torquato Tasso, ieri è stato l’ anniversario della sua morte 405 anni,

E mi piace immaginarti ovunque tu sia, riflettendo, in quella posa plastica, da tempo scolpita, cercando di scorgere il mare che hai tanto amato, su quello che è diventata la nostra Sorrento, e noi sorrentini, chissà cosa scriveresti oggi, intanto “Perduto è tutto il tempo, che in amor non si spende”.

L’amore per sé, ma soprattutto in questo momento, la solidarietà, ma quella vera e pulita, per gli altri.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo, nonostante tutto, ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia 🇮🇹♥️

M. G.

