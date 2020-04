DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 45⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… Mercoledì 22 Aprile 2020. 45⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo. Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, i nidi, le scuole, i parchi gioco, le mostre, mai gli ospedali.

Oggi voglio parlarvi di leggerezza, sarà la pioggia il tempo la quarantena non lo so, ma la tristezza è tanta, voglia di silenzio interiore, oggi solo i gabbiani che danzano nel cielo, e gli uccellini che cinguettano beati,

e allora il calore e il colore, anche solo per un attimo, di terra, di mare, di cielo, di storia, oggi chè è la giornata della terra, che non deve essere festeggiata solo oggi, ma sempre, deve essere riservata e riguardata mai abbandonata a se stessa, tanto poi, se non si preserva la natura se la riprende.

Le foto sono tutte mie, alcune vecchie di repertorio e altre le ho scattate il sabato prima della quarantena ( giusto per… )

Un posto magico è pieno di storia della nostra Terra Sorrentina, tralascio il modo in cui è tenuto, non sta a me dirlo ma si vede da anni anzi decenni che è abbandonato, e neanche vi racconto la sua storia, vi porto alla Villa Romana della Regina Giovanna, alla scoperta della nostra Storia, di cui fa parte la villa della Regina Giovanna (così da sempre la chiamiamo noi Sorrentini) , già prima erroneamente detta di Pollio Felice.

Siamo sempre ” visitatori curiosi”, ma tutti insaziabili di storia, del sapere, diventiamo quelli che vivono di memoria, ma quella memoria che fa parte di cultura, di senso di appartenenza, di conoscenza di quello che c’era, che vi è stato, e che porta a salvaguardare il nostro futuro che sarà .

L’ appuntamento è qui su questa terrazza naturale, dal fascino straordinario, perché quando prendi fiato si mescolano aria mare e storia, unica per il suo panorama, che abbraccia tutto l’ immenso golfo di Napoli.

Scenario unico e magico, di film, primi amori, primi baci, di concerti, di visite, di appuntamenti, di lezioni, di tutto ciò che ci possa venire in mente.

La Villa al tempo dei romani, un pezzo di muro di opus reticolatum, che si intreccia con la roccia naturale, ammirandone la maestria edile romana, arrivati in alto dove si sovrasta la piscina naturale della casa, nota in tutto il mondo antico e moderno, e qui curiosità, questa era il porto interno della casa, ad accogliere le barche si trovava un enorme statua in bronzo, in bronzo perché le statue erano fissate alla roccia, e ancora oggi sono visibili l’ impronta del piede e del ginocchio, evidentemente era forse una statua che raffigurava una sorta di inchino.

L’inchino che dovrebbe fare ognuno di noi alla bellezza naturale della nostra Sorrento.

Oggi un cielo grigio azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo, nonostante tutto, ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia. 🇮🇹♥️

Mariafrancesca Gargiulo.

