DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 44⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… martedì 21 Aprile 2020. 44⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo. Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, i nidi, le scuole, i parchi gioco, le mostre, mai gli ospedali.

A Sorrento esiste una signora che si chiama Nonna Poppins, lei fa magie, dalla sua macchina da cucire riesce a tirare fuori mille fantasie per le mascherine dei bambini, le regala, sono quelle lavabili, con la taschina per il filtro, supercalifragilistichespiralidoso ecco che per magia, si materializzano gli ippopotami, le zebre, le scimmiette, i cagnolini, i topolini, le macchinine, i fenicotteri, i cuoricini, tutti colorati, solo fantasia perché con un poco di zucchero, anche la mascherina va su, nasconde il sorriso ma esce la gioia, almeno dalla mascherina e per questo non c’è alcun prezzo.

Oggi un cielo azzurro grigio azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo, nonostante tutto, ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia 🇮🇹♥️

Mariafrancesca Gargiulo

