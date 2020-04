DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 42⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… Domenica 19 Aprile 2020. 42⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo. Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, i nidi, le scuole, i parchi gioco, le mostre, mai gli ospedali.

Sorrento oggi, che è domenica è un pullulare di turisti, eh già a farla da padrone, si vedono volatili dalla nazionalità varie, colombi, gabbiani, e piccioni giocano a fare gli innamorati giù al monumento, o fanno lo struscio sul Corso Italia, o si riposano nelle aiuole, diverse etnie gattofile di tutte le nuance di colore, ma anche di razze, che prima litigano poi mangiano uniti e infine si stiracchiano al sole primaverile, a proposito troppi e abbandonati, e anche con il collarino, troviamo poi le eccellenze quelle vip che camminano accompagnati, sono i cani che portano a passeggio i bipedi come salvacondotto.

Insomma la nostra Sorrento è pur sempre un paese internazionale.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo nonostante tutto ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia,

Mariafrancesca Gargiulo

