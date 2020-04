DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 41⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… Sabato 18 Aprile 2020. 41⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo. Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, i nidi, le scuole, i parchi gioco, le mostre, mai gli ospedali e da oggi il teatro Tasso.

18 aprile 2020, la Sorrento che ci piace, e parlo anche per Voi che mi leggete, sicuramente sul vostro volto comparirà anche per un solo istante un sorriso di speranza e di gratitudine, per questa bellissima iniziativa. Stamattina cento sorrentini e più, sono venuti al cinema teatro Tasso,

concesso per questa finalità, dal nostro Comune, qui è stato allestito il “banco solidale alimentare” che ha consentito ai nuclei familiari sorrentini di ritirare un bel pacco alimentare, tutti hanno potuto ritirarlo senza alcun timore, senza vergogna, perchè è un momento in cui tutti siamo in difficoltà, a causa dell’emergenza sanitaria, e tutti possiamo trovarci in una difficoltà economica temporanea, principi indissolubili sono la forzatura di dover restare a casa, ma anche accettare l’aiuto che riceviamo, ma che possiamo donare a nostra volta anche agli altri.

Il banco sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 10;00 alle ore 12;00 e resterà chiuso la domenica.

Ci si può accreditare compilando direttamente il modulo presso la sede del Banco stesso, scrivendo alcuni dati personali e lavorativi che in ogni caso saranno protetti,il pacco sarà calibrato in ragione del numero dei componenti del proprio nucleo familiare.

Si può ritirare il pacco anche per altre persone, basta dare i nominativi delle stesse, o nei casi in cui ci sono difficoltà si può telefonare al numero 3392062885, e il pacco verrà consegnato a casa.

Un ringraziamento va a tutto lo staff tecnico ed organizzativo, che da stamattina si è messo al lavoro, grazie anche ad Alilauro-Gruson, la Cooperativa Tasso, il Supermercato Pollio, la Federalberghi Penisola Sorrentina, la nuova Associazione Ristoratori Sorrento, la Fondazione Sorrento e a chi altro ha aderito con entusiasmo e solidarietà. esprimiamo sempre con la gratitudine, è tempo di dover dare e ricevere in ogni istante, senza mai nessuna finalità. Il bene gratuito esiste, si può sopravvivere con ciò che si riceve, ma ancora più bello è vivere con ciò che si dona sempre col cuore. Grazie.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo nonostante tutto ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia.

Mariafrancesca Gargiulo

#sorrentorispettaleregole

#sorrentorispettaleregoledaoggiancoradipiù #cionchiamocidentrocasanostra #iorestoacasa #restiamoacasa

#lasorrentochecipiace

#bancosolidalealimentare

#sorrentocista #siamounaforza #comunitàsorrentina