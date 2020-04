DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 39⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… Giovedì 16 Aprile 2020. 39⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo. Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, i nidi, le scuole, i parchi gioco, le mostre, mai gli ospedali.

Una vita di trincea, quella che stanno vivendo medici e infermieri del pronto soccorso e rianimazione di tutti gli ospedali italiani, anche nella nostra Sorrento abbiamo presso il nostro presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia la tenda triage, che fa parte delle misure di contenimento dei contagi da Coronavirus.

La tende delinea un percorso dedicato e riservato alle persone che si presentano al Pronto Soccorso con sintomi influenzali (febbre, tosse, raffreddore e mal di gola). Pertanto è una dei tanti strumenti per una presa in carico efficace ed efficiente dei possibili casi di Coronavirus, e nello stesso tempo per non esporre a rischio di contagio gli altri cittadini in attesa al Ps, i sanitari e di conseguenza anche tutti coloro che frequentano o sono ricoverati in ospedale.

Ogni sanitario a contatto con i pazienti deve indossare: un camice di materiale idrorepellente, dei calzari, un cappuccio, la mascherina e degli occhiali di plastica. In queste condizioni i medici e gli infermieri che fanno dei turni di 10 – 12 ore trovano difficoltà perfino se si devono fermare per bere un caffè. La disponibilità del materiale di biocontenimento non è tanta per cui gli operatori una volta indossati gli indumenti di protezione monouso sono costretti a tenerli per tutto il turno. Solo gli occhiali possono essere riutilizzati dopo opportuna sanificazione.

Il Time, testata statunitense di fama mondiale, ci erge ad esempio da seguire, ma direi se si organizzasse un bel flash mob con un lungo applauso dai balconi in tutto il territorio sorrentino male non sarebbe, pensiamo anche a loro, esprimiamo sempre con gratitudine, è tempo di saper ringraziare ogni istante. Grazie.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo nonostante tutto ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia.

Mariafrancesca Gargiulo

