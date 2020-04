DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 38⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… Mercoledì 15 Aprile 2020. 38⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo. Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, i nidi, le scuole, i parchi gioco, le mostre.

Il sette Marzo 2020 si inaugurò a Sorrento nella splendida Villa Fiorentino/ Fondazione Sorrento, la mostra ” Gioia di Vivere” del maestro Vincenzo Stinga a tributo per i suoi 60 anni di carriera artistica pittorica.

Un last minute per tutti quelli che quella sera parteciparono fortunati, ammirando le sue opere piene di vita e di colori, era di sabato, e la domenica la mostra dovette chiudere per la pandemia 2020.

Non basterebbe una vita per ripercorrere e narrare la carriera artistica e la vita del maestro Stinga, è un artista che ha rappresentato e rappresenta ancora il nostro territorio sorrentino per il mondo, terra da lui sempre amata, ma si è anche distinto nella realtà politica Sorrentina, assessore al comune di Sorrento negli anni ’90 è stato promotore di importanti gemellaggi culturali.

La sua casa in via Traversa Capodimonte si chiama ” Gioia di Vivere”, dal nome della casa di uno dei suoi più grandi ispiratori, Henri Matisse, “la Joie de vivre” dove abita con la sua famiglia da cinquant’anni e dove i precedenti proprietari avevano scelto quel nome, e dal quadro che aveva reso famoso Matisse in tutto il mondo, e dalle visite a Nizza al maestro Henri Matisse, che così aveva chiamato anche la sua casa.

Ma Il maestro Stinga ( perchè il caso non è mai un caso), visitò quella casa in maniera fortuita, quando nella prima metà degli anni ’60 in occasione del gemellaggio della città di Sorrento con quella di Nizza, una delegazione di autorità e cittadini insieme ad un gruppo folkloristico di Tarantella di cui faceva parte anche Vincenzo come ballerino, partirono alla volta della città, della costa Azzurra, dove dovevano esibirsi in uno spettacolo itinerante in piazze mercati spiagge e giardini.

Quando entrando in un giardino vide una targa “la Joie de vivre”.

Chiede ad un funzionario che li accompagnava se fosse la casa di Matisse, e lui compiaciuto e stupito gli chiese: vuoi entrare? Cosa doveva rispondergli, se non un si tra il silenzioso e l’emozionato.

Il funzionario chiamò il custode che gli aprì la villa dove lui entrò da solo, e lì rapito, in quel mondo dove ancora vibrava l’ anima di Matisse, tra pennelli, cavalletti, tempere blocchi di carta da disegno, lasciati in un tempo sospeso, su quegli oggetti era dipinto l’autoritratto di Matisse, la sua vera essenza, il mondo di mani, occhi e colori quello che il maestro Vincenzo Stinga ancora dipinge con la sua gioia di vivere, quella stessa gioia che trasmette nelle sue opere e che noi con i nostri occhi, riempiti di colore percepiamo.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo nonostante tutto ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia 🇮🇹♥️

Mariafrancesca Gargiulo

#sorrentorispettaleregole

#sorrentorispettaleregoledaoggiancoradipiù #cionchiamocidentrocasanostra #iorestoacasa #restiamoacasa #maestrovincenzostinga #fondazionesorrento #gioiadivivere2020