DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 37⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… Martedì 14 Aprile 2020. 37⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del Covid 19 risponde così; con ordine rigore e disciplina, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo. Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, i nidi, le scuole, i parchi gioco.

Una Sorrento straordinaria ha risposto con maggiore disciplina, responsabilità e senso civico alle ristrettezze del decreto che ha emanato il Governatore Vincenzo De Luca avallate dal nostro Sindaco Giuseppe Cuomo, per le giornate di Pasqua e Pasquetta, in giro non si è visto nessuno, tutti a casa nonostante la splendida giornata.

La nostra Polizia Municipale coadiuvata dalle Protezione Civile e altre forze dell’ordine Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Esercito e Polizia Metropolitana di Napoli, hanno monitorato tutto il territorio sorrentino, pattugliando la città, le spiagge, il porto e la pineta delle Tore.

Grazie anche a loro, è arrivato il tempo di saper ringraziare ogni istante, il biglietto da visita della nostra Città, siamo un popolo che rispetta, ma che si fa anche rispettare specialmente ieri che Sorrento, è sempre stata presa d’assalto, meta di turisti, e pendolari pasquettari.

Se siamo la Regione che se ne sta uscendo dall’ emergenza Covid 19 è solo una questione di Essere, e per questo c’è sempre un perchè.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo nonostante tutto ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia.

Mariafrancesca Gargiulo

