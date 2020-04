DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 36⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… Lunedì dell’ angelo 13 Aprile 2020. 36⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e diligenza, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo. Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.



Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, i nidi, le scuole, i parchi gioco, mai gli ospedali e i centri medici.

Il mio diario pandemico odierno lo dedico ai protagonisti, gente comune, siete sul pezzo, che ogni giorno scrivono la Storia Sorrentina in questo tempo sospeso, ma anche in quello continuato, la gente comune, quella che da un’identità alla nostra città, la comunità straordinaria, quella che lavora e rende forte il nostro paese, lo fa vivere, gli da vita, i nostri angeli terrestri, a quelli che fanno i miracoli quotidiani, a tutti quelli che fanno parte di questa nostra Sorrento straordinaria, quelli che si mettono in gioco affrontando la sfida più grande, quella di trovare e diventare consapevoli dell’enorme potenziale che è in ognuno di noi.

Quelli che cercano in loro la fonte del coraggio e della forza, ancor prima di trovarsi su quel campo di “combattimento” che si chiama vita, la speranza straordinaria, per la nostra Sorrento.

Gli operatori sanitari che lavorano nella nostra tenda triage, ogni giorno pregando di non portarsi a casa il virus del contagio, gli operatori sanitari che lavorano in corsia nel nostro ospedale, i medici che ogni giorno praticano terapie salvavita ai loro pazienti da anni, ai pazienti di questi medici, che in silenzio e ogni giorno si affidano a loro, nonostante la carenza sanitaria e ora più che mai con la paura di poter essere contagiati, alla nostra polizia Municipale che ogni giorno si mette, pattugliando avanti e dietro facendo la guardia ai covidioti incoscienti e poco intelligenti, ai banchi solidali per la spesa, quelli che si trovano vicino alle uscite dei negozi alimentari, ma che riempiamo noi gente comune, e che forse abbiamo anche difficoltà economiche, ai volontari che prendono e portano la spesa a chi ne ha più bisogno e magari c’è anche chi se ne vergogna, a chi commercia prodotti e mangimi per i nostri animali domestici e non, da non dimenticarli mai, ora per chi è solo, sono una compagnia essenziale, alle gattare che viaggiano e portano il cibo ai gatti, anche questa si chiama solidarietà; alle addette alle pulizie quelle che cercano di eliminare i possibili veicoli di contagio, alle signore che seppur senza confetti ne nastrini hanno confezionato le palme e piantato il grano come simbolo di vita, ai professionisti fotografi dalle grandi qualità, quelli che lo fanno con la passione, che per mantenere vive le nostre tradizioni pasquali delle processioni, hanno proposto video e foto fantastiche, anche in ricordo di chi ora non è più, a chi impasta il pane quotidiano, ricordiamoci anche degli anziani che vivono da soli e magari hanno bisogno solo di un panino, alle cuoche provette sorrentine che sempre più brave che a furia di cucchiarelle e mattarelli, hanno proposto in vetrina le loro delizie, condividendole con noi ma soprattutto in maniera tangibile con gli altri e di questo ne sono sicura, e per chi dice che non è bello perché c’è chi oggi non lo può fare, mi sembra che da sempre esistano i bisognosi, e se prima non ce ne fregava niente ma oggi si, facciamo un bel esame di coscienza, perché prima non riguardava noi ma ora si;

agli angeli che hanno confezionato, e lo fanno ancora, migliaia di mascherine, mettendo a disposizione di tutti, la loro maestria, a chi ha donato in silenzio l’ agognato ed introvabile elastico, a tutti gli angeli che ho già nominato nel mio precedente diario pandemico, ma anche a quelli che ho dimenticato e me ne scuso, grazie, a voi che mi leggete nonostante i miei errori avendo tanta paCienza, sempre più connessi alla tecnologia di internet e meno male che esiste, perché tutti mettiamo a disposizione un pezzettino del nostro tempo, prezioso e unico che non torna indietro facendoci contagiare dal virus della solidarietà e della condivisione, i momenti bui nell’esistenza umana arrivano per tutti, e la gratitudine vera, in una Sorrento Sospesa in un tempo sospeso, va ringraziata in ogni istante,quello che cerchiamo nella vita, dobbiamo concederlo anche agli altri.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo nonostante tutto ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia.

Mariafrancesca Gargiulo

