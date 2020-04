DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 35⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… Domenica di Pasqua 12 Aprile 2020. 35⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e diligenza, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo. Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, i nidi, le scuole, i parchi gioco, solo le chiese in streaming e dirette.

Oggi l’elogio alla pastiera alla Sorrentina, diversa da quella napoletana perchè vi è l’aggiunta della crema, auguri a tutte le Sorrentine veraci, quelle che si ammazzano da giorni a preparare per mantenere le nostre tradizioni, portando nelle loro case, sui pianerottoli e per le strade gli aromi di fior d’arancio, con i suoi fiori, le arance, i limoni, le loro scorzette candite, la cannella, la vaniglia, il profumo della Pasqua, che per tutti noi sorrentini veraci il primo assaggio è dopo le processioni, addentandola si esclama: mo’ ‘e Pasca.

Però la Pastiera, diciamola tutta una volta e per tutte, non mette d’ accordo mai nessuno, crea scompiglio, semina zizzania, genera competizione, innesca una sorta di guerra civile pastieraria, a sfida di cucchiarelle.

Il motivo? Eccolo qua, ogni famiglia è straconvinta di essere depositaria e custode della suprema formula, della ricetta per eccellenza.

Una ricetta che, solitamente, si tramanda da generazione in generazione ed è stata annotata, in bella grafia, nella notte dei tempi su di un quaderno senza copertina i cui fogli ingialliti si tengono ancora insieme con la sputazza, ohhh, ma straconvinta che più straconvinta proprio non si può, all’ultima goccia di fior d’arancio.

Era la ricetta di mammá, quella della nonna, chella rà bisnonna, chella rà vicina ‘e casa, quella che a nessuno la do solo a te.

Ora pronobis, et amore pastierantum est!!!

E poi, di pastiera, in casa, non se ne prepara mai una sola. Si cucinano pastiere da regalare a chiunque. Tutti scambiano pastiere con tutti, quest’anno la pandemia ci ha frenato un poco, ma esiste sempre la modalità Panaro, in modo compulsivo al punto che, in questo turbinio di pastiere cà vann’ annanze e arret, alcune tornano persino indietro sotto forma di dono a chi quella pastiera l’aveva preparata giorni prima ed è talmente “sicuro e padrone” della sua ricetta, che la mangia senza accorgersi che si tratta proprio della sua, arrivando persino ad esclamare “vabbuó, nun pazziammo, ‘a mia è cientmila vote meglioooo”. Fatidico, infine, è il momento dell’apertura, rigorosamente fatto il venerdì santo, il taglio della prima fetta a cui fa seguito l’assaggio.

Lì è la famiglia stessa che si divide, la guerra civile si trasferisce tra le mura domestiche, dove chi l’ha fatta è lì che aspetta trepidante, l’esito dell’esame “uaaaaa è venuta perfetta”, “no era più buona l’anno scorso”, “no no era meglio tre anni fa”, “è colpa del forno se è venuta troppo cotta o bruciata” , ” l’anno prossimo verrà un capolavoro”. Tutto ciò fino a quando non si leva alta una voce, la solita voce, che perentoria nella sua infinita saggezza esclamerà “ma che ce ne importa, è Pasca, magnammancell’ ‘e statev’ ‘a zitti”.

Ma da dove nasce la pastiera e poi quella alla Sorrentina?

L’ incredibile affonda le sue radici nel mito. E dobbiamo fare un salto indietro fino all’epoca romana o forse addirittura greca. Quando, secondo la leggenda, la sirena Partenope aveva scelto come dimora il Golfo di Napoli, da dove si spandeva la sua voce melodiosa e dolcissima.

Per ringraziarla si celebrava un misterioso culto, durante il quale la popolazione portava alla sirena sette doni: la farina, simbolo di ricchezza; la ricotta, simbolo di abbondanza; le uova, che richiamano la fertilità; il grano cotto nel latte, a simboleggiare la fusione di regno animale e vegetale; i fiori d’arancio, il profumo della terra campana; le spezie, omaggio di tutti i popoli; e lo zucchero, per celebrare la dolcezza del canto della sirena. Partenope gradì i doni, ma li mescolò creando questo dolce unico.

La sirena Surrentum, lasciò il mare di Neapolis e arrivò a Sorrento, qui rapita dal profumo di limoni, si fermò.

Gli abitanti gradirono il canto della Sirena e le portarono in dono la crema, lei estasiata dal profumo, pensò di aggiungerlo al dolce preparato dalla sirena Partenope, e nacque così la Pastiera Sorrentina, ma per mantenere il ricordo della sirena Partenope, lasciò la decorazione a “grata” di pastafrolla sulla pastiera, in numero di sette strisce complessive (quattro in un senso e tre nel senso trasversale), a croce greca, formano la “planimetria” di Neapolis così come ancora oggi si presenta con i tre Decumani e con i Cardini che li attraversano in senso trasversale; rappresentando così,in maniera simbolica, l’offerta alla Sirena Parthenope e agli Dei, dell’intera Città stessa, come sublime e collettivo atto di devozione.

“Currite, giuvinò! Ce stà ‘a pastiera!”

E’ nu sciore ca sboccia a primmavera

e con inimitabile fragranza

soddisfa primm ‘o naso, e dopp’a panza.

Pasqua senza pastiera niente vale:

è ‘a Vigilia senz’albero ‘e Natale,

è comm ‘o Ferragosto senza sole.

Guagliò, chest’è ‘a pastiera.

Chi ne vuole?

Ll’ ingrediente so’ buone e genuine:

ova, ricotta, zucchero, farina, cannella,

e’ o ggrano cu a crema, c’ ‘a mmiscato all’acqua e’ fiori d’arancio, arricchisce e moltiplica a fraganza”.

Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo nonostante tutto ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia. Mariafrancesca Gargiulo

