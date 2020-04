DIARIO PANDEMICO SORRENTINO 32⁰ GIORNO.

Diario Pandemico Sorrento vs Italia… Venerdì Santo 10⁰ Aprile 2020. 32⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e diligenza, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo.

Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, i nidi, le scuole, i parchi gioco, le chiese, le congreghe.

All’ ora Terza incomincia l’agonia di nostro Signore Gesù Cristo. Amen.

Il Venerdì Santo da noi è sempre stato così, la mattina la bianca e di sera la nera, niente e nessuno uscirà quest’anno, però noi ci incamminiamo nei nostri ricordi in processione, i ricordi vanno raccontati sennò si scordano, e noi Sorrentini abbiamo nel sangue acqua del nostro mare e processioni, i miei ricordi di quando ero bambina sono questi, della notte alla bianca, scendevamo a vederla, con il pigiama sotto i vestiti, c’era un silenzio nessuno fiatava, tutti in preghiera, c’erano le piattelle o i lumini su tutti i balconi del corso Italia e nel centro storico, era bello vederla passare per Via Pietà, stretti stretti noi e gli incappucciati, guardavamo tutti i misteri, e quando passava il Cristo , la Madonna tutti a farsi il segno della croce, poi quando passava il Miserere era bello sentire le varie voci che man mano scendevano di tono.

Ora non è più così c’è sempre un vocio sussurante, ch ride chi scherza, chi passa attraversando la processione, pochi lumini sono rimasti accesi.

Il “posto” nelle processioni va di padre in figlio, per discendenza, sul biglietto di invito c’è sempre scritto di…, forse per una sorta di rispetto nei confronti di chi c’è stato prima di noi, la guerra per accaparrarsi il fiore del Cristo o della Madonna, da regalare poi con un bacio quando di arriva giù alle proprie donne, poi ci sono i posti speciali, quelli dei lampioni di apertura, dei misteri, dei portanti il Cristo e la Madonna che vanno per discendenza, anche per il Miserere una volta era così, che anche se sei stonato vai per discendenza ma soprattutto chi partecipa alla processione lo fa con devozione. Una volta il miserere per la “bianca” si incontrava in piazza Veniero con la banda “di turno” e intonava il suo canto, quando la metà della processione era uscita, il miserere scendeva dall’ entrata secondaria per incamminarsi dietro la Madonna, in processione.

Per la processione “nera” invece il miserere si incontrava sempre con la “banda di turno” davanti al Lucky Store, dove i “vecchi” del Miserere avevano il piacere di sentire suonare la banda perchè poi durante la processione non lo sentivano più.

Nascevano anche le prime registrazioni amatoriali, quelle a bobine, dei “fans’ del Miserere, che poi organizzavano la sera, dal mese di Ottobre in poi, dei raduni canori in attesa delle processioni, nel negozio di Monetti il calzolaio, in Piazza Tasso.

Una cosa che mi ha raccontato mio padre che era cantore del Miserere da discendenza e per tradizione, è quella del bicchierino d’anice, quando il Miserere passava “mmiez’ ‘o Schizzariell ” don Gennaro ‘O Funziunista ( quello del bar Rita) prendeva da casa un fiascone di Anice e per tradizione alla fermata della chiesa delle Grazie offriva a tutti il bicchierino, per riscaldarsi e per la voce, poi c’era chi portava le caramelle da offrire rigorosamente al gusto menta.

Noi sorrentini ma quelli veri, non abbiamo mai avuto paura degli “incappucciati” perché in ognuno c’è un padre, un fratello, un compagno, un amico.

Altri tempi, altre tradizioni, altre processioni. Oggi un cielo azzurro splende su noi, ma noi vogliamo vederlo nonostante tutto ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia.

Mariafrancesca Gargiulo

#sorrentorispettaleregole

#sorrentorispettaleregoledaoggiancoradipiù #cionchiamocidentrocasanostra #iorestoacasa #restiamoacasa #settimanasantastraordinaria2020 #venerdìsanto2020