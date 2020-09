De Luca superstar: l’exit poll di Sky

Alla chiusura dei seggi in tutta Italia, escono i primi dati sugli exit poll. Secondo il primo sondaggio, realizzato dal consorzio Opinio Italia per la Rai il presidente uscente Vincenzo De Luca (candidato del centrosnistra) si attesta tra il 54 e il 58%. A seguire il candidato del centrodestra ed ex governatore, Stefano Caldoro, accreditato di una forbice tra il 23 e il 27%. Poi Valeria Ciarambino (Movimento 5 Stelle) tra il 10,5 e il 14,5%.

In base agli instant poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 in Campania il candidato del centrosinistra Vincenzo De Luca è al 52-56%, quello del centrodestra Stefano Caldoro è al 26-30%, Valeria Ciarambino del M5s è a 11-15%.

fonte videoinformazioni.com