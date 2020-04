De Luca si arrende: cambierà l’ordinanza “sblocca” pizza

De Luca sbatte contro il muro dei pizzaioli. Sin qui per il Governatore era stato semplice gestire la situazione. Ha sempre e solo detto no a tutte le richieste. E la gente gli è stato, giustamente, dietro. Il difficile viene adesso. Un conto è dire sempre e solo no, un conto è fare le cose. Dovendo mediare tra vari interessi spesso in contrasto tra loro.

Diciamoci la verità: avesse potuto il Governatore non avrebbe mai detto sì alla riapertura di locali come Bar, Ristoranti e Pizzerie. Sin qui è andato tutto bene, da adesso in poi si rischia di sbagliare. A leggere le modalità di riapertura per lunedì prossimo c’è da ipotizzare che non sarebbe cambiato nulla. Tali e tanti i laccioli che è impossibile riaprire. A meno che non si sia disposti a perdere soldi.

Dopo l’iniziale entusiasmo, letta con attenzione l’ordinanza la realtà è emersa in tutta la sua “drammaticità”. Passi per la sanificazione, che comporta costi non indifferenti, ma è ineludibile. Già la storia che bisogna “cucinare” con mascherina, guanti, finanche soprascarpe è dura da mandare giù. All’interno di un forno a legna la temperatura è di 480 gradi. Fuori sono ovviamente molti di meno. Ma non certo così pochi da permettere un simile abbigliamento.

Poi c’è la storia degli orari di apertura. Per i Bar fino alle 14.00, per i ristoranti, pub e pizzerie dalle 16.00 alle 22.00. Una follia. Che senso ha tenere aperto un ristorante o una pizzeria dalle 16.00 quando si sa che prima delle 20.00 nessuno cena? E perché poi chiudere alle 22.00? Perché impedire poi di sfruttare anche la fascia oraria del pranzo?

De Luca ha capito la cosa, e già ha detto ci essere pronto a fare qualche concessione su questo punto. Ma resta la storia della consegna a domicilio (qui si parla solo italiano, parole inglesi non se ne usano). Un conto è l’asporto, quando una persona va al locale e prende quello che poi mangerà a casa. Altro è l’obbligo della consegna. Una operazione del genere limita al massimo il lavoro. Ogni fattorino, ammesso e non concesso che sia legalmente autorizzato al lavoro, e non sia al nero, può al massimo farne 5 all’ora. Essendo vietati gli assemblamenti anche domiciliari, diciamo che mediamente ogni consegna sarà di 3 pizze. Troppo poche.

Con l’asporto il discorso potrebbe cambiare, i numeri potrebbero moltiplicarsi. A queste condizioni quasi tutte le pizzerie hanno annunciato che non apriranno. Non ne vale la pena. In attesa che il divieto di asporto venga cancellato non conviene aprire. De Luca lo sa. Ha fatto un’ordinanza molto proibitiva, sapendo che avrebbe poi dovuto fare concessioni. L’asporto non sembra avere controindicazioni. Si fa la fila all’esterno come si fa per il Supermercato, senza problemi. Si può fare una concessione. La prima sugli orari, poi sull’asporto. Non si cederà un millimetro sulla sanificazione da fare tutti i giorni con prodotti certificati. Ma il Governatore sa bene che una cosa del genere incontra il favore popolare. Si può fare.