Dopo Fazio De Luca abbatte Salvini: deve temere un solo “nemico”, la sindrome di Tafazzi del PD

Dal “fratacchione” agli occhiali color pannolino: De Luca non si ferma un attimo. Ieri nell’orario di massimo ascolto social ha messo nel mirino Salvini. Senza citarlo mai il governatore della Campania da messo in ridicolo il leader (in scarica?) della Lega. Non è carino dire di un avversario politico che gira per l’Italia solo per far vedere i suoi nuovi occhiali color pannolino. Ma tant’è, la cosa funziona.

Certo è difficile stare dietro dal punto di vista dialettico allo “sceriffo” di Salerno. E’ andato in tilt Fabio Fazio, uno che con le parole di campa, e che di certo non è in un momento di stress. Salvini ha accusato, non è un bel momento per lui. I sondaggi lo danno in picchiata, ed il principale nemico adesso lo ha in casa. Sono sempre più i leghisti che guardano a Zaia come possibile leader. Zaia non lo vedremo mai ballare su una spiaggia al fianco di qualche cubista, ma coi fatti ha dimostrato di essere uno che ci sa fare. Uno concreto, non un chiacchierone.

Che per Salvini il momento sia difficile, De Luca a parte, è stato certificato ieri da Libero. Che a firma del direttore Pietro Senaldi ha sentito il dovere di una difesa ad oltranza del leader (in scarica?) leghista. Un articolo molto strano, da leggere tra le righe. Si partiva dallo stigmatizzare gli avversari politici che criticano Salvini, per poi dire che l’ex ministro degli Interni è meglio di Zaia. Messaggio tutto in chiave casalinga, ovvio. Che gli avversari politici critichino fa parte del gioco. L’obiettivo era il Governatore del Veneto, il nemico interno.

Sta di fatto che in questo momento De Luca rappresenta il “meglio” nel PD. Lui per altro è sempre stato così, solo che grazie all’emergenza Covid è diventato popolare. Lui non si è mai trattenuto al momento di fare battute a volte anche fuori luogo. Era famoso, lontano da Salerno, soprattutto per le imitazioni di Crozza. Ora però il suo decisionismo si è mostrato decisivo. Tre mesi fa la storia dei carabinieri coi lanciafiamme avrebbe scatenato una bufera su di lui. Adesso sono, in Campania, sono tutti dalla sua parte.

La sua conferma alla guida della Regione è quasi scontata. Si votasse oggi avrebbe il 90% dei consensi. Ma non si vota oggi, ma in autunno. E in 5 mesi qualcosa può cambiare. La forza più autodistruttiva conosciuta in natura, il Partito Democratico, non vede l’ora di abbatterlo. Esattamente come ha sempre fatto con tutti coloro che hanno vinto una elezione.

Ma a differenza di Prodi, che è sin troppo pacioso, o di Renzi, inesperto ed inebriato dal potere, De Luca è uno tosto. Tutto lascia intendere che riuscirà nell’impresa fallita proprio da Prodi e Renzi: battere il Tafazzi che è dentro gli eredi di Berlinguer.