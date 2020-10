De Luca: ora qualcuno sarà contento che i posti vuoti nelle Terapie Intensive saranno occupati…

“Lavoriamo per avere 500 posti di terapia intensiva pronti, compresi quelli che erano vuoti e qualche giornalista ci domandava come mai sono vuoti? Adesso per la loro soddisfazione potranno essere riempiti”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca sottolineando l’apertura del covid center di Caserta.

“Ieri abbiamo parlato con Arcuri – ha spiegato – delle forniture di ventilatori polmonari. Noi abbiamo avuto ad aprile 130 ricoveri in terapia intensiva, il picco, il il nostro obiettivo ora è di avere il triplo di terapie intensive attrezzate, sia perché abbiamo più contagi, sia perché abbiamo l’influenza in arrivo e l’anno scolastico in corso che qualche problema in più lo determineranno. Arcuri ci ha detto che manda i ventilatori polmonari, abbiamo un’intesa importante e sono pienamente soddisfatto. Ovviamente sarò soddisfatto di più quando arriveranno nei nostri magazzini”