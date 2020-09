De Luca ha stravinto: e questo è diventato un problema

In politica vincere è meglio che stravincere. Hai molti problemi in meno dopo. Prendete De Luca. Il suo 70% adesso lo metto in difficoltà. Ha tanti con i quali adesso dover trattare. Non che il personaggio probabilmente si preoccupa della cosa. Ma…

La verità è che a gennaio il PD era sul punto di scaricarlo. Non c’è da stupirsi troppo. Il PD ha nel DNA la sconfitta, non sopporta chi può condurre il partito alla vittoria. Basti pensare a come hanno trattato Prodi, l’unico che ha vinto contro Berlusconi. E tutto sommato come hanno trattato Renzi, che dopo aver portato il partito al 40% è stato impallinato da fuoco amico al referendum. A gennaio il PD tramava con De Magistris e i 5Stelle per candidare qualcun altro.

De Luca ha reagito da politico vecchia scuola. Ha fatto accordi con tutti, per vincere anche contro il PD. E ce l’avrebbe fatta. Poi il Covid ha cambiato le carte in tavola. La popolarità di De Luca è diventata impressionante. A quel punto, probabilmente, avrebbe vinto anche senza il contributo dei suoi nuovi alleati. Ad un certo punto anche il PD si è arreso. De Luca, che avrebbe vinto da solo, si è trovato con una quindicina di liste. Ed adesso deve dare conto, più o meno, a troppa gente.